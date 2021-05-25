Новые налоговые инициативы: почему в современных условиях давить на бизнес не стоит

НБУ в опубликованном макроэкономическом обзоре сообщил, что несмотря на введение жесткого карантина, падение индекса производства базовых отраслей практически приостановилось.

К росту вернулось промышленное производство на 2%. Это в основном добывающая отрасль из-за повышенного спроса на руду. Стремительный рост демонстрируют энергетики. Из кризиса выходит большинство секторов перерабатывающей промышленности. Но как показывает опыт, как только экономика начинает оживать, то сразу появляются новые налоговые инициативы.

Поэтому украинские предприниматели выступают против введения новых налоговых инициатив. Их позицию поддерживают большинство экономистов и экспертов. Ведь это может вызвать кризис в экономике, сокращение налоговых отчислений и увеличение социального напряжения.

Я думаю, что это скорее политический шантаж, чем попытка наполнить украинский бюджет налогами. Если бы было желание наполнять бюджет, то большое количество коррупционных схем и потоков – серых, черных – было бы раскрыто и направлено. Как минимум, таможня не реформирована и там теряются миллиарды долларов каждый год. Казалось бы, так просто взять и остановить там коррупцию, но это не делается,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Новоназначенный министр экономики Алексей Любченко с трибуны парламента также отметил, что в современных условиях давить на бизнес не стоит.

Он заявил, что категорически против увеличения ставок на основные бюджетообразующие налоги.

Нужно покупать украинское, стимулировать потребительский спрос. Люди должны получать больше средств и тратить их на украинское. Для этого нужно перекрыть границу, чтобы не было контрабанды, все было фиксировано и находилось под государственным контролем,

– пояснил Любченко.

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, которая есть в других странах, украинский бизнес просит хотя бы не мешать выходу из кризиса.

"Как минимум – не мешать – это была бы хорошая продуманная государственная политика", – добавил политолог Николай Давидюк.