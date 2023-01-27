Обнародовали соответствующий приказ Министерства. Вместо букв, обозначающих регион, добавляются обозначения "ED", "DC", "DI", "PD".

Кстати говоря Водителям придется платить больше: как изменился сбор при регистрации авто в январе

Предусматривающие изменения

В документе отметили, что если договор заключили в электронном кабинете водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД, то будут использовать литеросоединения "ED", "DC".

Если договор был заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия", будут использоваться буквы "DI", "PD".

Номерные знаки автомобилей: последние изменения

С 2020 года владельцы электрокаров в Украине могут закреплять при регистрации авто "зеленые" номера. Они свидетельствуют о полной экологичности машины. Эти знаки содержат буквы латинского алфавита и цифры зеленого цвета.

Кстати, после полномасштабного вторжения России МВД решило убрать из номеров буквы Z и V. Дело в том, что латинскими Z и V российская армия обозначает свою технику. Отмечали, что водители электрокаров в Украине имеют право отказаться от автономеров с этими буквами, но им пользоваться такими номерами никто не запрещает.