Оприлюднили відповідний наказ Міністерства. Замість літер, які позначають регіон, додаються позначення "ЕD", "DC", "DI", "PD".

До речі Водіям доведеться платити більше: як змінився збір при реєстрації авто у січні

Що передбачають зміни

У документі зазначили, якщо договір уклали в електронному кабінеті водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС, то будуть використовувати літеросполуки "ЕD", "DC".

Якщо договір уклали через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія", будуть використовувати літери "DI", "PD".

Номерні знаки автівок: останні зміни

З 2020 року власники електрокарів в Україні можуть закріплювати при реєстрації авто "зелені" номери. Вони свідчать про повну екологічність машини. Ці знаки містять літери латинського алфавіту та цифри зеленого кольору.

До речі, після повномасштабного вторгнення Росії МВС вирішило прибрати з номерів літери Z та V. Річ у тім, що латинськими Z і V російська армія позначає свою техніку. Зазначали, що водії електрокарів в Україні мають право відмовитися від автономерів з цими літерами, але користуватись такими номерами їм ніхто не забороняє.