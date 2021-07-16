За судном следили: новые подробности задержания украинских моряков в Турции

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R, в экипаже которого – 24 украинца и 1 гражданин другой страны. Это произошло еще 10 июля, на следующий же день капитана и еще 3 моряков взяли под стражу.

А обвиняют мужчин в контрабанде наркотиков. Журналисты пообщались с женами задержанных моряков, и те рассказали известные им подробности задержания украинцев.

Подробнее об инциденте В Турции задержали судно с украинцами: моряков подозревают в контрабанде наркотиков

Судно с украинскими моряками в Турции отслеживали

Жены задержанных украинских моряков в Турции рассказали, что с теми, кого взяли под стражу, связи нет.

Женщинам известно, что с корабля будто бы сняли контейнер, в котором нашли наркотические вещества – 176 килограмм.

8 июля судно MSC Capucine R прибыло в порт Искендерун. В тот же день на борт поднялись правоохранители. Они указали на один из опломбированных контейнеров – а когда открыли его, то нашли наркотики.

Этот контейнер шел из Бразилии, судно Capucine R было уже пятым по счету на его пути. Загрузили контейнер в Валенсии. По словам полиции, сказанных старпому, они отслеживали контейнер весь его путь,

– рассказала одна из женщин.

Весь младший состав команды сразу забрали на допрос. Затем их вернули на борт, а забрали капитана и его помощников. Они и сейчас находятся под стражей.

Мобильные телефоны и паспорта забрали у всех членов экипажа. На судно же наложили арест.

Жены задержанных моряков жалуются, что юристы, предоставленные страховой компанией, "не производят впечатления профессионалов". Между тем связи со своими мужьями они не имеют.

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