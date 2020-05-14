Новые правила перелетов: какие меры безопасности нарушают авиакомпании

Авиационная отрасль постепенно начала выходить из карантина. Позволили авиаперелеты в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Хорватии, США и ряде других стран. Теперь посадка длится дольше из-за нововведений, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

После восстановления авиасообщения рейсов в Лиссабон в лондонском аэропорту "Станстед" на борт самолета набились сотни пассажиров. Все в масках, однако не придерживаются социальной дистанции. Похожая картина и в Соединенных Штатах. На борту, следующем в Даллас, свободных мест нет. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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После месячного перерыва в перелетах, авиакомпании отказались от одного из предложенных правил безопасности – не продавать билеты на среднее из трех кресел. Это сократило бы количество посадочных мест на треть, а следовательно и прибыль авиакомпаний.



Несоблюдение дистанции в самолете / Скриншот из видео

"Мы продаем средние места, ведь семьи путешествующих должны сидеть вместе. Родители с детьми должны сидеть вместе", – сообщил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Какие правила безопасности заработали

Обязательное ношение масок. Некоторые из пассажиров даже полностью одеваются в защитные костюмы. Перед посадкой пассажирам измеряют температуру. В Риме даже разработали специальный шлем, который автоматически показывает ее на внутреннем экране. В очередях на посадку и получение багажа – обязательное соблюдение дистанций. Помещение аэропортов постоянно дезинфицируют, как и салоны самолетов.

Но несмотря на постепенное восстановление авиасообщения, уровень мобильности населения за время карантина упал почти до нуля. А авиаиндустрия столкнулась с безумными потерями. Международный совет аэропортов прогнозирует Европейским аэропортам потери почти 23 миллиарда евро дохода. Авиакомпании начали сокращать рабочие места, количество самолетов и направления полетов. К примеру, Брюссельские авиалинии были вынуждены уволить четверть своих работников.

Будет сокращено и количество авианаправлений компании – на 22 меньше. Самолетов также будет меньше. Часть из них мы заменим на большие по размеру,

– рассказал член профсоюза Бельгии Пол Бюкенхуут.

А меньшее количество самолетов и направлений полетов означает меньший пассажиропоток. К тому же, могут отменить безвизовый режим в Шенгенской зоне Европы.

"Шенген находится в очень бедном и проблемном состоянии. Он был поражен кризисом беженцев и вирус нанес еще один удар. Мы все знаем, что это наш ключевой проект Европейского Союза и риск, с которым мы сегодня серьезно сталкиваемся, – это смерть Шенгена", – сообщила член Европарламента от Словении Таня Фаджони.

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Поддержать свою авиаиндустрию решили правительства стран. Кредиты и финансовую помощь авиаперевозчикам предоставили в США, Канаде, Нидерландах, Австралии, Латвии, Испании и ряде других стран. Такие действия помогут отрасли выжить и тем самым помочь спасению мировой экономики.



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