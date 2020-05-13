Три украинских аэропорта попали в список "рискованных" из-за коронавируса

Европейское агентство авиационной безопасности составило список аэропортов, где есть высокая вероятность передачи COVID-19. Среди них сразу три украинских аэропорта.

В список "рискованных" аэропортов попали аэропорты в Киеве и Черновцах, говорится на сайте Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). На сайте не называют какие именно это аэропорты, лишь указывают, что "все аэропорты в этих регионах". Поэтому в столице это, скорее всего – "Борисполь" и "Киев" (Жуляны), а также международный аэропорт "Черновцы" на Буковине.

Важно Когда возобновят полеты в Украине после карантина

Почему украинские аэропорты попали в этот список

EASA при формировании этого списка опиралось на информацию от Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Во внимание бралась эпидемиологическая ситуация в этих регионах.

По состоянию на 13 мая в Киеве 1 960 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 40 из них закончились летально. В Черновцах – 837 случаев заражения коронавирусом, а в области – 2 444 случая.

Кто еще есть в этом списке

В этом списке аэропорты 32 стран мира. Для примера, сюда включены все аэропорты Бангладеша, Бельгии, Беларуси, Доминиканской республики, Эквадора, Индонезии, Ирана, Катара, ОАЭ, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Турции и Чили. Есть также аэропорты Италии, Испании, Германии, Португалии, Великобритании, Швеции, Франции, Ирландии, Нидерландов, России и США.

К слову Улететь никто не сможет, – Криклий призвал украинцев не скупать сейчас дешевые авиабилеты

Что предполагает включение в этот список

Самолеты, которые летают в эти аэропорты, должны проходить полную дезинфекцию специализированными средствами после каждого полета.

Эти самолеты должны быть оборудованы одним или большим количеством универсальных комплектов для защиты членов экипажа, которые оказывают помощь в случае потенциальных случаев заражения COVID-19. А также для очищения и правильного удаления потенциально инфицированного содержимого.

Эти правила вступают в силу с 14 мая.