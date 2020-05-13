Три українські аеропорти потрапили у перелік "ризикованих" через коронавірус

Європейське агентство авіаційної безпеки склало список аеропортів, де є висока ймовірність передачі COVID-19. Серед них одразу три українські аеропорти.

В список "ризикованих" аеропортів потрапили летовища в Києві та Чернівцях, йдеться на сайті Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA). На сайті не називають які саме це аеропорти, лише вказують, що "усі аеропорти у цих регіонах". Тож у столиці це, скоріш за все – "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни), а також міжнародний аеропорт "Чернівці" на Буковині.

Важливо Коли відновлять польоти в Україні після карантину

Чому українські аеропорти потрапили в цей список

EASA при формуванні цього переліку опиралося на інформацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики та контролю захворювань. До уваги бралася епідеміологічна ситуація в цих регіонах.

Станом на 13 травня в Києві 1960 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 40 з них закінчилися летально. У Чернівцях – 837 випадків зараження коронавірусом, а в області – 2444 випадки.

Хто ще є в цьому переліку

В цьому списку аеропорти 32 країн світу. Для прикладу, сюди включені всі аеропорти Бангладешу, Бельгії, Білорусі, Домініканської республіки, Еквадору, Індонезії, Ірану, Катару, ОАЕ, Пакистану, Перу, Саудівської Аравії, Туреччини та Чилі. Є також аеропорти Італії, Іспанії, Німеччини, Португалії, Великобританії, Швеції, Франції, Ірландії, Нідерландів, Росії та США.

До слова Полетіти ніхто не зможе, – Криклій закликав українців не скуповувати зараз дешеві авіаквитки

Що передбачає включення в цей список

Літаки, які літають до цих аеропортів, повинні проходити повну дезінфекцію спеціалізованими засобами після кожного польоту.

Ці літаки повинні бути обладнані одним або більшою кількістю універсальних комплектів для захисту членів екіпажу, які надають допомогу у разі потенційних випадків зараження COVID-19. А також для очищення і правильного вилучення потенційно інфікованого вмісту.

Ці правила набирають чинності з 14 травня.