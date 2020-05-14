Нові правила перельотів: які безпекові заходи порушують авіакомпанії

Авіаційна галузь поступово почала виходити з карантину. Дозволили авіаперельоти у Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Хорватії, США та низці інших країн. Тепер посадка триває довше, зважаючи на нововведення пов'язані з запобіганням поширення коронавірусу.

Після відновлення авіасполучення рейсів до Лісабону в лондонському аеропорті "Станстед" на борт літака набилися сотні пасажирів. Усі у масках, проте не дотримуються соціальної дистанції. Схожа картина і у Сполучених Штатах. На борту, який прямує до Далласу, вільних місць немає. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Після місячної перерви у перельотах, авіакомпанії відмовились від одного із запропонованих правил безпеки – не продавати квитки на середнє з трьох крісел. Це скоротило б кількість посадкових місць на третину, а отже і прибуток авіакомпаній.



Недотримання дистанції у літаку / Скриншот з відео

"Ми продаємо середні місця, адже сім'ї що подорожують повинні сидіти разом. Батьки з малими дітьми мають сидіти разом", – повідомив головний виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Які правила безпеки запрацювали

Обов'язкове носіння масок. Дехто з пасажирів навіть повністю одягаються у захисні костюми. Перед посадкою пасажирам вимірюють температуру. У Римі навіть розробили спеціальний шолом, що автоматично показує її на внутрішньому екрані. У чергах на посадку та отримання багажу – обов'язкове дотримання дистанцій. Приміщення аеропортів постійно дезінфікують, як і салони літаків.

Та не зважаючи на поступове відновлення авіасполучень, рівень мобільності населення за час карантину впав майже до нуля. А авіаіндустрія зіткнулася із шаленими втратами. Міжнародна рада аеропортів прогнозує Європейським аеропортам втрати на майже 23 мільярди євро доходу. Авіакомпанії почали скорочувати робочі місця, кількість літаків і напрямки польотів. До прикладу, Брюссельські авіалінії були змушені звільнити чверть своїх працівників.

Буде скорочена і кількість авіанапрямків компанії – на 22 менше. Літаків також буде менше. Частину з них ми замінимо на більші за розміром,

– розповів член профспілки Бельгії Пол Бюкенхуут.

А менша кількість літаків і напрямків польотів означає менший пасажиропотік. До того ж можуть скасувати безвізовий режим у Шенгенській зоні Європи.

"Шенген перебуває у дуже бідному та проблемному стані. Він був уражений кризою біженців і вірус завдав ще одного удару. Ми всі знаємо, що це наш ключовий проєкт Європейського Союзу, і ризик, з яким ми сьогодні серйозно стикаємося – це смерть Шенгену", – повідомила членкиня Європарламенту від Словенії Таня Фаджон.

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Підтримати свою авіаіндустрію вирішили уряди країн. Кредити та фінансову допомогу авіаперевізникам надали у США Канаді, Нідерландах Австралії, Латвії, Іспанії та низці інших країн. Такі дії допоможуть галузі вижити, і тим самим посприяти порятунку світової економіки.



Відкриття кордонів для іноземців / Інфографіка 24 каналу

