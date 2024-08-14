В оборонном ведомстве уточнили, что предусматривают нововведения относительно рапортов.
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Что изменилось в подаче рапортов
Отметим, что новые правила распространяются на военнослужащих Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Что будет нового:
- четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная;
- установлена последовательность согласования рапорта командирами.
- обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.
- гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи.
- рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
Как будет происходить подача рапортов / Инструкция Минобороны
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что в приложении "Резерв+" появится онлайн-отсрочка.