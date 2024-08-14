В оборонном ведомстве уточнили, что предусматривают нововведения относительно рапортов.

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Что изменилось в подаче рапортов

Отметим, что новые правила распространяются на военнослужащих Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Что будет нового:

четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная;

установлена последовательность согласования рапорта командирами.

обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.

гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи.

рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

Обратите внимание! Ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.

Как будет происходить подача рапортов / Инструкция Минобороны

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что в приложении "Резерв+" появится онлайн-отсрочка.