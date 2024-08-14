В оборонному відомстві уточнили, що передбачають нововведення щодо рапортів.

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Що змінилося у подані рапортів

Зазначимо, що нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Що буде нового:

  • чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;
  • встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
  • обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
  • гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
  • рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Як відбуватиметься подача рапортів / Інструкція Міноборони

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що у застосунку "Резерв+" з'явиться онлайн-відстрочка.