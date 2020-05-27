Новые правила прописки в Украине: что изменится

На заседании правительства рассмотрели проект постановления об изменении в правилах регистрации места жительства, то есть прописки.

Об изменениях сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Также он опубликовал образец оформления заявления.

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Что нового

► Теперь, когда будете регистрировать несовершеннолетнего ребенка, не потребуют документов, подтверждающих право на проживание по тому адресу, где живут и зарегистрированы родители или законный представитель.

Если этих документов не будет, или жилье будет находиться в ипотеке или в доверительной собственности, то зарегистрировать место проживания можно будет с согласия владельца жилья, нанимателя или членов его семьи.



Новые правила прописки / Фото из телеграм-канала Гончаренко

► Кроме того, работник органа регистрации может проверить в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности.



Изменения в регистрации / Фото из телеграм-канала Гончаренко

► В заявлении на прописку теперь можно указывать: жилье в ипотеке или в доверительной собственности. Это делается с целью обеспечения выполнения обязательств.



Заявление на регистрацию места жительства / Фото из телеграм-канала Гончаренко