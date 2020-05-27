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Нові правила прописки в Україні: що зміниться

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Нові правила прописки
Нові правила прописки / avito

На засіданні уряду розглянули проєкт постанови про зміну в правилах реєстрації місця проживання, тобто прописки.

Про зміни повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Також він опублікував зразок оформлення заяви.

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Що нового

► Тепер, коли реєструватимуть неповнолітню дитину, не вимагатимуть документів, які підтверджують право на проживання за тією адресою, де живуть та зареєстровані батьки або законний представник.

Якщо цих документів не буде, або житло перебуватиме в іпотеці чи в довірчій власності, то зареєструвати місце проживання можна буде зі згоди власника житла, наймача або членів його сім'ї.

прописка
Нові правила прописки / Фото з телеграм-каналу Гончаренка

► Крім того, працівник органу реєстрації може перевірити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, чи перебуває житло в іпотеці або в довірчій власності.

Нові правила прописки в Україні
Зміни у реєстрації / Фото з телеграм-каналу Гончаренка

У заяві на прописку тепер можна вказувати: житло в іпотеці чи в довірчій власності. Це робиться з метою забезпечити виконання зобов'язань.

Нові правила прописки в Україні
Заява на реєстрацію місця проживання / Фото з телеграм-каналу Гончаренка

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончаренко Новини нерухомості Кабінет Міністрів України Законодавство
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