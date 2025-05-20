Сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Как изменился техосмотр в Украине

Согласно постановлению, процедура прохождения техосмотра в Украине претерпела существенные изменения. Проверка станет гораздо более прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов.

Особое внимание будут уделять работе светотехники: фары, габариты, поворотники и стоп-сигналы должны быть в исправном состоянии. Все этапы проверки будут фиксироваться на фото, а снимки будут храниться в единой электронной базе. Внести изменения в эти фото будет невозможно – они должны полностью соответствовать установленным стандартам.

Кроме того, внимательно будут проверять тормозную систему, внешнее состояние автомобиля и тахографы.

Вместе с новыми стандартами выросла и стоимость прохождения техосмотра:

для легковушек – с нынешних 1 050 до 1 700 гривен;

для грузовых авто и автобусов – до 2 300 гривен.

Неудачная проверка авто может иметь серьезные последствия:

штрафы;

запрет на эксплуатацию авто;

потеря лицензии для перевозчиков;

невозможность выезда за границу на собственном транспорте.

Что советуют специалисты: