Повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
Дивіться також Водіїв попередили про нові штрафи: у МВС зробили важливу заяву
Як змінився техогляд в Україні
Згідно з постановою, процедура проходження техогляду в Україні зазнала суттєвих змін. Перевірка стане набагато прозорішою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.
Особливу увагу будуть приділяти роботі світлотехніки: фари, габарити, поворотники й стоп-сигнали повинні бути у справному стані. Усі етапи перевірки фіксуватимуться на фото, а знімки зберігатимуться в єдиній електронній базі. Внести зміни до цих фото буде неможливо – вони мають повністю відповідати встановленим стандартам.
Крім того, уважно перевірятимуть гальмівну систему, зовнішній стан автомобіля та тахографи.
Разом із новими стандартами зросла й вартість проходження техогляду:
- для легковиків – з нинішніх 1 050 до 1 700 гривень;
- для вантажних авто й автобусів – до 2 300 гривень.
Невдала перевірка авто може мати серйозні наслідки:
- штрафи;
- заборона на експлуатацію авто;
- втрата ліцензії для перевізників;
- неможливість виїзду за кордон на власному транспорті.
Що радять фахівці:
- заздалегідь перевірити світлових приладів і тахографа;
- уточнити термін дії попереднього техогляду;
- провести діагностику авто на СТО, щоб уникнути проблем у майбутньому.