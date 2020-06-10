Новые правила въезда на территорию Словакии: что изменится для украинцев
Словакия изменила правила въезда в страну для иностранцев с территории Украины. Они начали действовать с 8 часов утра 10 июня.
Теперь на территорию Словакии можно будет попасть при определенных условиях. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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Что нового
Разрешат въезд в Словацкую Республику тем людям, которые имеют постоянный или временный вид на жительство.
И тем, кому выдали справку на отрицательный тест на коронавирус образца RT-PCR. Компетентное министерство должно выдать документ, его нужно перевести на словацкий, чешский, английский или немецкий языки. В то же время, тест должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до пересечения.
К тому же, отменили обязательную 2-недельную обсервацию для этих лиц. Не нужно будет соблюдать правила, предусмотренные приложением "Умный карантин".
В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19,
– отметили в Госпогранслужбе.
Транзитный проезд
Проехать транзитом через территорию Словакии можно будет при определенных условиях.
► Транзит граждан ЕС и их семей. Они должны проехать территорию страны без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая дозаправки.
► Транзит граждан третьих стран в ЕС. Если они имеют постоянный или временный вид на жительство, при въезде должны показать переведенный отрицательный тест на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее, чем за 4 суток. Они также должны проехать территорию страны без остановки не более, чем за 8 часов от въезда.
Пункты пропуска на границе со Словакией
для автомобильного сообщения:
- "Ужгород – Вишне Немецкое";
- "Малый Березный – Убля";
для пешеходного сообщения:
"Малые Селменцы – Вельке Слеменце".