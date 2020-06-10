Словаччина змінила правила в'їзду в країну для іноземців з території України. Вони почали діяти від 8 години ранку 10 червня.

Тепер на територію Словаччини можна буде потрапити з певних умов. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Що нового

Дозволять в'їзд у Словацьку Республіку тим людям, які мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання.

Також тим, кому видали довідку на негативний тест на коронавірус зразка RT-PCR. Компетентне міністерство має видати документ, його потрібно перекласти на словацьку, чеську, англійську або німецьку мови. Водночас, тест має бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до перетину.

До цього ж, скасували обов'язкову 2-тижневу обсервацію для цих осіб. Не потрібно буде дотримуватись правил, передбачений додатком "Розумний карантин".

Водночас такі особи повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання COVID-19,

– зазначили в Держприкордонслужбі.

Транзитний проїзд

Проїхати транзитом на територію Словаччини можна буде за певних умов.

► Транзит громадян ЄС та їхні сімей. Вони мають проїхати територію країни без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в'їзду, враховуючи дозаправлення.

► Транзит громадян третіх країн до ЄС. Якщо вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання, під час в'їзду повинні показати перекладений негативний тест COVID-19. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за 4 доби. Вони також мають проїхати територію країни без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в'їзду

Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною

для автомобільного сполучення:

" Ужгород – Вишнє Нємецке";

Ужгород – Вишнє Нємецке"; "Малий Березний – Убля";

для пішохідного сполучення:

"Малі Селменці — Велке Слеменце".