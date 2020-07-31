Правительство Австрии не продлило запрет на авиасообщение с рядом стран: касается ли это Украины
До 31 июля в Австрии действовал запрет на авиасообщение с 18 странами мира с высоким уровнем распространения коронавируса. К этому перечню принадлежала и Украина. Запрет не продлили, однако украинцам в Австрию улететь пока не удастся.
Для пересечения границы ввели новые правила
Постановление о запрете на полеты из стран группы риска приняли в середине июля. Ее действие не продлили, зато с 27 июля ввели новые правила для пересечения австрийской границы. Об этом информирует Укринформ.
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Запрет австрийского правительства действовал на авиасообщение с такими странами:
- Китай,
- Иран,
- Беларусь,
- Испания,
- Великобритания,
- Швеция,
- Северная Македония,
- Албания,
- Черногория,
- Босния и Герцеговина,
- Сербия,
- Косово,
- Молдавия,
- Румыния,
- Болгария
- Египет,
- Российская Федерация,
- Украина.
Какие новые правила въезда на территорию Австрии
Австрия определила "красную зону" – перечень из 32 стран с высоким уровнем распространения COVID-19. В эту зону попала и Украина.
Гражданам Австрии, гражданам ЕС, ЕЭП и Швейцарии и всем из стран "красной зоны", кто имеет вид на жительство или пребывание в Австрии, придется предоставить ПЦР-тест на коронавирус. Тестирование должно быть сделано в течение трех последних дней. Если теста не будет – человек будет вынужден придерживаться 10-дневного карантина. Выйти из изоляции можно досрочно – сделав ПЦР-тест уже в Австрии. Кто не захочет делать тест – рискует получить штраф в 1450 евро.
Для кого делают исключения при пересечении границы
Другим гражданам въезд на территорию Австрии фактически запрещен. Исключение – для тех, кто въезжает на территорию страны из Шенгена и в течение последних двух недель не находился в странах "красной зоны". При таких условиях придется не только продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус, но и отправиться на 10-дневный карантин.