Уряд Австрії не продовжив заборону на авіасполучення з низкою країн: чи стосується це України
До 31 липня в Австрії діяла заборона на авіасполучення з 18 країнами світу з високим рівнем поширення коронавірусу. До цього переліку належала і Україна. Заборону не продовжили, проте українцям до Австрії полетіти поки не вдасться.
Для перетину кордону ввели нові правила
Постанову про заборону на польоти з країн групи ризику ухвалили у середині липня. Її дію не продовжили, натомість з 27 липня ввели нові правила для перетину австрійського кордону. Про це інформує Укрінформ.
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Заборона австрійського уряду діяла на авіасполучення з такими країнами:
- Китай,
- Іран,
- Білорусь,
- Іспанія,
- Велика Британія,
- Швеція,
- Північна Македонія,
- Албанія,
- Чорногорія,
- Боснія та Герцеговина,
- Сербія,
- Косово,
- Молдова,
- Румунія,
- Болгарія
- Єгипет,
- Російська Федерація,
- Україна.
Які нові правила в'їзду на територію Австрії
Австрія визначила "червону зону" – перелік з 32 країн з високим рівнем поширення COVID-19. До цієї зони потрапила і Україна.
Громадянам Австрії, громадянам ЄС, ЄЕП та Швейцарії та усім з країн "червоної зони", хто має дозвіл на проживання або перебування в Австрії, доведеться надати ПЛР-тест на коронавірус. Тестування повинно бути зроблене протягом трьох останніх днів. Якщо тесту не буде – людина буде змушена дотримуватись 10-денного карантину. Вийти з ізоляції можна достроково – зробивши ПЛР-тест вже в Австрії. Хто не захоче робити тест – ризикує отримати штраф у 1450 євро.
Для кого роблять винятки при перетині кордону
Іншим громадянам в'їзд на територію Австрію фактично заборонений. Виняток – для тих, хто в'їжджає на територію країни з Шенгену і протягом останніх двох тижнів не перебував у країнах "червоної зони". За таких умов – доведеться не лише продемонструвати негативний тест на коронавірус, а й вирушити на 10-денний карантин.