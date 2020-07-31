До 31 липня в Австрії діяла заборона на авіасполучення з 18 країнами світу з високим рівнем поширення коронавірусу. До цього переліку належала і Україна. Заборону не продовжили, проте українцям до Австрії полетіти поки не вдасться.

Для перетину кордону ввели нові правила

Постанову про заборону на польоти з країн групи ризику ухвалили у середині липня. Її дію не продовжили, натомість з 27 липня ввели нові правила для перетину австрійського кордону. Про це інформує Укрінформ.

До теми Австрія внесла Україну в "червоний список", перетнути країну можна лише транзитом: деталі

Заборона австрійського уряду діяла на авіасполучення з такими країнами:

Китай,

Іран,

Білорусь,

Іспанія,

Велика Британія,

Швеція,

Північна Македонія,

Албанія,

Чорногорія,

Боснія та Герцеговина,

Сербія,

Косово,

Молдова,

Румунія,

Болгарія

Єгипет,

Російська Федерація,

Україна.

Які нові правила в'їзду на територію Австрії

Австрія визначила "червону зону" – перелік з 32 країн з високим рівнем поширення COVID-19. До цієї зони потрапила і Україна.

Громадянам Австрії, громадянам ЄС, ЄЕП та Швейцарії та усім з країн "червоної зони", хто має дозвіл на проживання або перебування в Австрії, доведеться надати ПЛР-тест на коронавірус. Тестування повинно бути зроблене протягом трьох останніх днів. Якщо тесту не буде – людина буде змушена дотримуватись 10-денного карантину. Вийти з ізоляції можна достроково – зробивши ПЛР-тест вже в Австрії. Хто не захоче робити тест – ризикує отримати штраф у 1450 євро.

Для кого роблять винятки при перетині кордону

Іншим громадянам в'їзд на територію Австрію фактично заборонений. Виняток – для тих, хто в'їжджає на територію країни з Шенгену і протягом останніх двох тижнів не перебував у країнах "червоної зони". За таких умов – доведеться не лише продемонструвати негативний тест на коронавірус, а й вирушити на 10-денний карантин.

Зверніть увагу! Ці правила не поширюються на дипломатів, членів їхніх сімей та у випадках надзвичайних справ. Цим категоріям людей дозволено припинити домашній карантин за умов проведення ПЛР-тесту в Австрії.