"Шахеды" собираются в Алабуге в Татарстане. Татары предоставили возможность на территории своей республики расположить такой завод и начали там собирать эти беспилотники, в том числе и шрапнели. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что этот факт свидетельствует о непосредственном участии народа Татарстана в геноциде украинского населения.

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Об опасности шрапнели

Не только Татарстан приобщен к изготовлению "Шахедов", но и Китай. По словам военного эксперта, именно там производятся соответствующие узлы и агрегаты к ним.

"Если бойцы на линии фронта еще в определенной степени благодаря бронежилетам и каскам защищены от действия шрапнели, то гражданское население – нет, даже правило двух стен не всегда спасет, особенно если попадут боеприпасы объемного взрыва", – отметил Свитан.

Как необходимо перехватывать "Шахеды"

Такой дрон, по убеждению военного эксперта, надо ликвидировать на всем пути следования: от захода в Китай и уничтожения там заводов по производству узлов и агрегатов до захода в Татарстан, где его собирают.

Возможно, там есть нормальные люди, которые могут взорвать и уничтожить именно эти заводы по изготовлению "Шахедов", которые убивают украинцев. Это в чистом виде терроризм. Татарские террористы прикрыты паспортом России,

– подчеркнул Свитан.

Лучше, со слов военного эксперта, перехватывать "Шахеды" во время захода на украинскую территорию. Свитан объяснил, что для этого надо переводить в режим сухопутных войск мобильные группы и разворачивать их вдоль линии фронта.

Придется перестраивать систему ПВО и отношения между воздушными силами и сухопутными войсками. Надо четко понимать, сколько групп, как они финансируются, какое нужно вооружение. Это реально сделать,

– заметил Свитан.

Гражданскому населению, по словам Свитана, стоит понимать, что сейчас модернизированные "Шахеды" очень опасны. Отныне одинаковая опасность что от запуска крылатой ракеты, что от баллистической, что от такого беспилотника. Поэтому как минимум следует соблюдать правило двух стен, а лучше – во время сигнала воздушной тревоги находиться в укрытии.