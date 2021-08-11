Новые санкции США против режима Лукашенко частично повлек визит Тихановской – Голос Америки

Госпожа посол США в Беларуси Джули Фишер заявила, что новые санкции против режима Александр Лукашенко в Беларуси частично стали следствием визита в Вашингтон Светланы Тихановской. Речь идет об ограничениях, которые в годовщину белорусских выборов ввел указом Джо Байден.

По словам дипломатки, Тихановскую в Вашингтоне принимали на самом высоком уровне. Джули Фишер добавила, что мероприятия, о которых было объявлено 9 августа 2021 года, касаются переговоров, которые Тихановская вела во время визита.

К теме США ввели самые масштабные санкции против Беларуси

США назначили спецпосланника по "Северному потоку-2"

Госдепартамент США назначил бывшего дипломата Амоса Хохштейна главным советником по вопросам энергетической безопасности. Одной из его основных задач будет надзор за выполнением договоренности между США и Германией относительно газопровода "Северный поток-2".

Facebook заблокировал сотни аккаунтов из России

Facebook заблокировал базирующуюся в России сеть, которая занималась распространением дезинформации о вакцинах от COVID-19. В общем изъяли 65 аккаунтов в фейсбуке и 243 аккаунта в инстаграме. В основном они сосредоточили свою активность в Индии и Латинской Америке.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 11 августа: смотрите видео