Об этом в эфире 24 канала сказал экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко. Именно он анонсировал новые возможные санкции.

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Новые санкции против Коломойского

Как подчеркнул Лещенко, пока нет официальной информации относительно новых санкций. Однако некоторые источники уверяют, что новые ограничения могут быть наложены против отдельных украинских олигархов и судей-коррупционеров.

Если будут распространены санкции, то они будут иметь уже экономический характер на него (Коломойского – 24 канал). На сегодня Коломойский имеет серьезные проблемы на территории Америки. Сергей Лещенко Журналист

Он напомнил, что Игорь Коломойский ранее уже попал под визовые санкции США, которые предусматривают запрет олигарху, а также его семье пересекать границу государства.

По словам Лещенко, в Соединенных Штатах расследуют то, как олигарх "отмывал" деньги, которые выводились из "Приватбанка". В частности речь идет о покупке заводов и коммерческой недвижимости.

Сергей Лещенко рассказал о возможных санкциях США: смотрите видео

Санкции против Коломойского: главное