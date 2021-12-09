Об этом в эфире 24 канала сказал экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко. Именно он анонсировал новые возможные санкции.
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Новые санкции против Коломойского
Как подчеркнул Лещенко, пока нет официальной информации относительно новых санкций. Однако некоторые источники уверяют, что новые ограничения могут быть наложены против отдельных украинских олигархов и судей-коррупционеров.
Если будут распространены санкции, то они будут иметь уже экономический характер на него (Коломойского – 24 канал). На сегодня Коломойский имеет серьезные проблемы на территории Америки.
Он напомнил, что Игорь Коломойский ранее уже попал под визовые санкции США, которые предусматривают запрет олигарху, а также его семье пересекать границу государства.
По словам Лещенко, в Соединенных Штатах расследуют то, как олигарх "отмывал" деньги, которые выводились из "Приватбанка". В частности речь идет о покупке заводов и коммерческой недвижимости.
Сергей Лещенко рассказал о возможных санкциях США: смотрите видео
Санкции против Коломойского: главное
- В США ввели санкции против Коломойского, которые запретили олигарху вместе с семьей въезжать в государство.
- Это обусловлено деятельностью Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Его подозревают в попытке подорвать демократию и причастности к коррупции.
- В то же время в Украине после введения санкций подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.