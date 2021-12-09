Про це в ефірі 24 каналу сказав екснардеп, журналіст Сергій Лещенко. Саме він анонсував нові можливі санкції.
До теми Це пов'язано з санкціями США, – Лещенко про вихід Коломойського з наглядової ради "1+1"
Нові санкції проти Коломойського
Як підкреслив Лещенко, наразі немає офіційної інформації щодо нових санкцій. Однак деякі джерела запевняють, що нові обмеження можуть бути накладені проти певних українських олігархів та суддів-корупціонерів.
Якщо будуть поширені санкції, то вони матимуть вже економічний характер на нього (Коломойського – 24 канал). На сьогодні Коломойський має серйозні проблеми на території Америки.
Він нагадав, що Ігор Коломойський раніше вже потрапив під візові санкції США, які передбачають заборону олігарху, а також його сім'ї перетинати кордон держави.
Сергій Лещенко розповів про можливі санкції США: дивіться відео
Санкції проти Коломойського: головне
- У США ввели санкції проти Коломойського, які заборонили олігарху разом з сім'єю в'їжджати до держави.
- Це зумовлено діяльністю Коломойського на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Його підозрюють у спробі підірвати демократію та причетності до корупції.
- Водночас в Україні після запровадження санкцій підкреслили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.