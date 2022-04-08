Новые санкции США существенно ударили по добыче алмазов и строительству кораблей России

Минфин США наложил новые санкции на предприятия и граждан России. Этот пакет нанесет значительный ущерб добыче алмазов и строительству кораблей страны-агрессора.

Соединенные Штаты продолжают усиление экономического давления на Кремль из-за войны, которую тот развязал в Украине. Об этом сообщили 7 апреля на официальном сайте Минфина США.

В тот же день Послы ЕС одобрили новые санкции против России, которые содержат эмбарго на импорт угля

Больше не будут крупнейшим экспортером

В целом, ограничения наложили на 8 физических лиц России, а также примерно на 30 ее госструктур. Главная компания этого списка – крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса".

По данным Министерства финансов, на это предприятие приходится 28 процентов мировой добычи алмазов и, соответственно, сумасшедшие прибыли. К примеру, только в 2021 году благодаря "Алросу" Россия обогатилась на сумму более 4,2 миллиарда долларов.

Алмазы входят в десятку самых крупных неэнергетических экспортеров России по стоимости. "Алроса" отвечает за 90 процентов российских мощностей по добыче алмазов,

– отметили в сообщении.

Также там добавили, что это госпредприятие подверглось санкциям других стран. Их список:

Канада;

Великобритания;

Новая Зеландия;

Багамские острова.

Все предприятия, прямо или косвенно плотно сотрудничающие с "Алроссом", будут блокироваться в этом перечне государств.

Чтобы не усиливали ВМС

Что касается судостроительных санкций, то это касается, прежде всего, военного флота агрессора. Санкции наложили на "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), в которую входят 28 дочерних компаний.

Все они занимаются разработкой и изготовлением боевых кораблей, которые сейчас запускают ракеты в украинские города и блокируют мировую торговлю. Следовательно, международное сотрудничество с такими партнерами – недопустимо.

Это касается восьми членов правления ОСК. С ними будет запрещена любая финансовая коммуникация. С полным списком компаний и людей, на которых наложили санкции, можно ознакомиться по этой ссылке.

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