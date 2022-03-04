Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью российским СМИ.

Кстати США вводят визовые ограничения для 19 российских бизнесменов и их близких из окружения Путина

Заметим, что сейчас Россия фактически изолирована из-за мощных экономических санкций. Рубль стремительно падает. Кроме того, международные партнеры решили отключить 7 российских банков от SWIFT . Это будет сделано с 12 марта.

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