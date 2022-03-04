Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російським ЗМІ.

До речі США вводять візові обмеження щодо 19 російських бізнесменів та їхніх близьких з оточення Путіна



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