Служба внешней разведки Украины сообщила об очередной волне идеологических манипуляций в системе образования России. В 2026 году в России планируют выпустить обновленные учебники по истории.

Российские власти стремятся ограничить доступ россиян к правдивой информации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Что появится в новых российских учебниках по России?

В 2026 году в России планируют выпустить обновленные учебники по истории – второе издание для учащихся 5 – 9 классов и уже третье для старшей школы.

По данным разведки, поводом для переиздания стала массовая критика со стороны российских учителей, которые обнаружили в предыдущих версиях сотни фактических ошибок, противоречивые даты и вымышленные факты. Несмотря на это, в новых учебниках научную точность снова заменят идеологическими нарративами.

Председатель российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал постоянное переписывание учебников "нормальным процессом" и охарактеризовал историю как "живой организм".

В СВР отмечают, что в новых изданиях будет расширен раздел о причинах так называемой "специальной военной операции", а курс новейшей истории дополнят упоминаниями о встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Кроме того, в России планируют в течение ближайших лет ограничить или полностью заблокировать доступ к Википедии, мотивируя это якобы искажением исторических фактов. В разведке отмечают, что такие действия свидетельствуют о системном использовании образования как инструмента государственной пропаганды.

