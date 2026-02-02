В России снова переписывают школьные учебники по истории, – разведка
- В 2026 году в России планируют издать обновленные учебники по истории для учащихся 5–9 классов и старшей школы, которые заменят научную точность идеологическими нарративами.
- Россия планирует ограничить или заблокировать доступ к Википедии, используя образование как инструмент государственной пропаганды.
Служба внешней разведки Украины сообщила об очередной волне идеологических манипуляций в системе образования России. В 2026 году в России планируют выпустить обновленные учебники по истории.
Российские власти стремятся ограничить доступ россиян к правдивой информации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Что появится в новых российских учебниках по России?
В 2026 году в России планируют выпустить обновленные учебники по истории – второе издание для учащихся 5 – 9 классов и уже третье для старшей школы.
По данным разведки, поводом для переиздания стала массовая критика со стороны российских учителей, которые обнаружили в предыдущих версиях сотни фактических ошибок, противоречивые даты и вымышленные факты. Несмотря на это, в новых учебниках научную точность снова заменят идеологическими нарративами.
Председатель российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал постоянное переписывание учебников "нормальным процессом" и охарактеризовал историю как "живой организм".
В СВР отмечают, что в новых изданиях будет расширен раздел о причинах так называемой "специальной военной операции", а курс новейшей истории дополнят упоминаниями о встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Кроме того, в России планируют в течение ближайших лет ограничить или полностью заблокировать доступ к Википедии, мотивируя это якобы искажением исторических фактов. В разведке отмечают, что такие действия свидетельствуют о системном использовании образования как инструмента государственной пропаганды.
Какие проблемы возникают у россиян из-за войны в Украине?
Количество судебных банкротств физических лиц в России в 2025 году выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев, что свидетельствует о системном кризисе. Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край являются регионами с наибольшим количеством банкротств, что связано с падением доходов и ростом стоимости жизни.
В Сибири задерживают зарплаты работникам бюджетных учреждений из-за растущих финансовых проблем, особенно в Хакасии и Забайкальском крае. Дефицит бюджета в российских регионах значительно вырос, достигнув 724,8 миллиарда рублей, что повлекло задержки зарплат во многих отраслях.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет, в частности в 2025 году зарегистрировано лишь 173 тысячи юридических лиц, а закрылись более 230 тысяч. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.