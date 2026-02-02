Російська влада прагне обмежити доступ росіян до правдивої інформації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Що з'явиться у нових російських підручниках з Росії?

У 2026 році в Росії планують випустити оновлені підручники з історії – друге видання для учнів 5 – 9 класів і вже третє для старшої школи.

За даними розвідки, приводом для перевидання стала масова критика з боку російських учителів, які виявили у попередніх версіях сотні фактичних помилок, суперечливі дати та вигадані факти. Попри це, у нових підручниках наукову точність знову замінять ідеологічними наративами.

Голова російського військово-історичного товариства та помічник президента РФ Володимир Мединський назвав постійне переписування підручників "нормальним процесом" і схарактеризував історію як "живий організм".

У СЗР зазначають, що в нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої "спеціальної воєнної операції", а курс новітньої історії доповнять згадками про зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

Крім того, в Росії планують протягом найближчих років обмежити або повністю заблокувати доступ до Вікіпедії, мотивуючи це нібито спотворенням історичних фактів. У розвідці наголошують, що такі дії свідчать про системне використання освіти як інструмента державної пропаганди.

