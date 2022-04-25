Как сказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, обстрел унес жизни женщины 1949 года рождения.
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В этот момент она как раз находилась на улице. Ее жизнь оборвалась мгновенно.
Что известно о пострадавших
- Мужчине 1950 года рождения обломок попал в живот.
- Еще одной женщине, 1960 года рождения, попало в грудь и ноги, одну ногу от взрыва перебило.
Раненых оперативно доставили в больницу. По словам Коваленко, из-за новых обстрелов в Золочеве повреждены 4 дома.
Харьковщина пострадала от обстрелов россиян
Утром оккупанты также обстреливали село Турово – один дом уничтожен, четыре повреждены. В селе Калиновом серьезные разрушения в результате прямого попадания снаряда потерпело предприятие.
Беспокойно было и в самом Харькове. Спасатели потушили пожар в 12-этажном доме на Салтовке. Именно туда раньше влетел русский снаряд.
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