Как сказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, обстрел унес жизни женщины 1949 года рождения.

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В этот момент она как раз находилась на улице. Ее жизнь оборвалась мгновенно.

Что известно о пострадавших

Мужчине 1950 года рождения обломок попал в живот.

Еще одной женщине, 1960 года рождения, попало в грудь и ноги, одну ногу от взрыва перебило.

Раненых оперативно доставили в больницу. По словам Коваленко, из-за новых обстрелов в Золочеве повреждены 4 дома.

Обратите внимание! Оккупанты регулярно обстреливают Золочев в Харьковской области. 24 марта Россия разрушила 32 дома в Золочеве, также повреждены больница, дом культуры, музыкальная школа, детские сады и школы.

Харьковщина пострадала от обстрелов россиян

Утром оккупанты также обстреливали село Турово – один дом уничтожен, четыре повреждены. В селе Калиновом серьезные разрушения в результате прямого попадания снаряда потерпело предприятие.

Беспокойно было и в самом Харькове. Спасатели потушили пожар в 12-этажном доме на Салтовке. Именно туда раньше влетел русский снаряд.