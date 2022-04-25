Активнее всего враг себя показывает в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Об этом Арестович рассказал во время брифинга 25 апреля, сообщает 24 канал.

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Где Россия сосредоточила основные усилия

Основные усилия оккупанты сосредоточили на направлениях Рубежное – Северодонецк – Попасная, а еще в направлениях Изюма, в частности, пытаются продвигаться на Славянск и Краматорск. Но, по словам Арестовича, успеха не имеют.

Очень сложная ситуация на "Азовстали"

Россияне продолжают атаковать оборонные силы Украины в Мариуполе, завод "Азовсталь". Для этого враг использует авиацию, артиллерию и другие средства, включая наземные, ведет огонь из танков.

Пытается продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушая, как может, приказ своего "Верховного Главнокомандующего" – президента России Владимира Путина, что лишний раз показывает с кем мы воюем,

– добавил Арестович.

К теме – брифинг Алексея Арестовича за 25 апреля: смотрите видео