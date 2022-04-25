Найактивніше ворог себе показує у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Про це Арестович розповів під час брифінгу 25 квітня, повідомляє 24 канал.

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Де Росія зосередила основні зусилля

Основні зусилля окупанти зосередили на напрямках Рубіжне – Сєвєродонецьк – Попасна, а ще в напрямках Ізюму, зокрема намагаються просуватися на Слов'янськ та Краматорськ. Але, за словами Арестовича, успіху не мають.

Дуже складна ситуація на "Азовсталі"

Росіяни продовжують атакувати оборонні сили України в Маріуполі, завод "Азовсталь". Для цього ворог використовує авіацію, артилерію та решту засобів, включаючи наземні, веде вогонь з танків.

Намагається просуватися туди штурмовими групами, тобто порушуючи, як може, наказ власного "Верховного Головнокомандувача" – президента Росії Володимира Путіна, що зайвий раз показує із ким ми воюємо,

– додав Арестович.

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