Як сказав голова Золочівської громади Віктор Коваленко, обстріл забрав життя жінки 1949 року народження.

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У цей момент вона якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.

Що відомо про постраждалих

Чоловіку 1950 року народження уламок потрапив у живіт.

Ще одній жінці, 1960 року народження, влучило в груди та ноги, одну ногу від вибуху перебило.

Поранених оперативно доставили у лікарню. За словами Коваленка, через нові обстріли у Золочеві пошкоджені 4 будинки.

Зверніть увагу! Окупанти регулярно обстрілюють Золочів на Харківщині. 24 березня Росія зруйнувала 32 будинки у Золочеві, також пошкоджені лікарня, будинок культури, музична школа, дитячі садки та школи.

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Зранку окупанти також обстрілювали село Турове – один будинок знищений, чотири пошкоджені. У селі Калиновому серйозних руйнувань у результаті прямого влучання снаряду зазнало підприємство.

Неспокійно було і в самому Харкові. Рятувальники загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці. Саме туди раніше влетів російський снаряд.

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жертва обстрілу якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.