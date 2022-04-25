Як сказав голова Золочівської громади Віктор Коваленко, обстріл забрав життя жінки 1949 року народження.
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У цей момент вона якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.
Що відомо про постраждалих
- Чоловіку 1950 року народження уламок потрапив у живіт.
- Ще одній жінці, 1960 року народження, влучило в груди та ноги, одну ногу від вибуху перебило.
Поранених оперативно доставили у лікарню. За словами Коваленка, через нові обстріли у Золочеві пошкоджені 4 будинки.
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Зранку окупанти також обстрілювали село Турове – один будинок знищений, чотири пошкоджені. У селі Калиновому серйозних руйнувань у результаті прямого влучання снаряду зазнало підприємство.
Неспокійно було і в самому Харкові. Рятувальники загасили пожежу у 12-поверховому будинку на Салтівці. Саме туди раніше влетів російський снаряд.
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жертва обстрілу якраз перебувала на вулиці. Її життя обірвалося миттєво.