Як повідомили рятувальники, пожежа спалахнула 25 квітня о 13:07 у Київському районі Харкова.

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Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у житловий будинок зайнялися квартири на 3 та 4 поверхах. Пожежу на площі 250 метрів квадратних вдалося локалізувати о 14:10, а остаточно ліквідувати – о 15:45.

Від ДСНС залучили 25 осіб та 5 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Пожежа у Харкові / Фото ДСНС, Суспільне

Додамо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожої атаки загинули 3 мирних жителів, ще 1 людина поранена.

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