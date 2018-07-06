Новые детали убийства в Сумской области: один из подозреваемых– экс-милиционер

6 июля в прокуратуре подтвердили, что один из задержанных – бывший милиционер. Он руководил сектором государственной службы борьбы с экономическими преступлениями, а около 10 лет назад уволился из правоохранительных органов.

Теперь же в прокуратуре ждут официальные документы по биографии подозреваемого.

Читайте также: На Сумщине за русский язык переселенцу с инвалидностью разорвали рот, – СМИ

Трое жителей Запорожья приехали в Сумскую область, чтобы контрабандой вывезти в Россию запчасти к сельскохозяйственной технике. 2 июля они перестали выходить на связь. Лишь накануне их нашли – закопанными в подсолнечном поле.

Подозреваемых обнаружили сразу. Они оставили машину на одной из дорог области, а в салоне были все доказательства – бутылки с уксусом, которым, вероятно, смівали следы крови, гильзы и пули разного калибра. 41-летний житель Краснополья и 36-летний сумчанин вероятно должны были помочь убитым переправить контрабанду за границу.

Теперь же по подозрению в умышленном убийстве их отправили за решетку на 2 месяца без права внесения залога.

Напомним, что во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, была найдена мертвая женщина. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.