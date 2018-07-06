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22:57, 6 липня
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Нові деталі вбивства на Сумщині: один з підозрюваних – екс-міліціонер

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6 липня у прокуратурі підтвердили, що один із затриманих – колишній міліціонер. Він керував сектором державної служби боротьби з економічними злочинами, а близько 10 років тому звільнився з правоохоронних органів.

 Наразі ж у прокуратурі чекають на офіційні документи щодо біографії підозрюваного.

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Троє жителів Запоріжжя приїхали на Сумщину, аби контрабандою вивезти в Росію запчастини до сільськогосподарської техніки. 2 липня вони перестали виходити на зв'язок. Лише напередодні їх знайшли - закопаними у соняшниковому полі.

Підозрюваних виявили одразу. Вони залишили машину на одній з доріг області, а в салоні були всі докази – пляшки з оцтом, яким, ймовірно, замивали сліди крові, гільзи та кулі різного калібру. 41-річний житель Краснопілля та 36-річний сумчанин ймовірно мали допомогти вбитим переправити контрабанду за кордон. 

Тепер же за підозрою в умисному вбивстві їх відправили за ґрати на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.

Теги: Новини України Кримінальні новини Суми Жертви
Джерело: 24 канал
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