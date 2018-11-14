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      Новые догоняют и выигрывают? Реакция социальных сетей на свежие политические рейтинги

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      Тимошенко, Зеленский, Порошенко
      Тимошенко, Зеленский, Порошенко

      13 ноября три крупные социологические компании – КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг" – представили свежее исследование электоральных предпочтений украинцев.

      Опросив 10 тысяч человек, социологи выяснили, что лидером президентских симпатий остается Юлия Тимошенко. Петр Порошенко – лишь на третьем месте, а на второе вышел руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Его партия "Слуга народа" – тоже вторая в парламентском рейтинге. Кроме того, социологи смоделировали расклад сил в парах второго тура. Так, Порошенко проигрывает всем соперникам, при этом наиболее уверенно его "бьет" именно Зеленский – 28% против 15-ти. Со своей стороны, Зеленский проигрывает Тимошенко, уступая лишь 3%.

      В соцсетях бурно обсуждают "феномен Зеленского".

      Так, политолог и журналист Кирилл Сазонов считает, что люди просто устали от негативной повестки дня, которую предлагают старые политики, и хотят переключиться на позитив. Поэтому юморист Зеленский "рвет всех на куски" в президентском рейтинге – даже без всякой агитации.

      "Феномен Зеленского объясняется довольно просто, и сформулировал это лаконично и понятно еще барон Мюнхгаузен из старого фильма: "Господа, вы слишком серьезны", – написал Сазонов на своей странице в Facebook.

      О том, что Зеленский ближе к народу, чем тот же Петр Порошенко со своими "средневековыми" лозунгами о вере, армии и языке, говорит и журналист Сергей Гришин.

      "Он создал себе образ (телесериалом). Ясный, понятный, близкий, за все хорошее. И им (избирателям. – Ред.) кажется, что он же добрый человек, всех объединит, помирит, и наступит идиллия. Вот поэтому мы и видим во втором туре не Тимошенко – Порошенко, а Тимошенко – Зеленский", – считает Сергей Гришин.

      Некоторые пользователи объясняют успех сатирика использованием нестандартных рекламных ходов. Например, обыгрывание "президентства" актера в телевизионных шоу студии "Квартал 95" или раскрутка образа "президента Зеленского" с помощью сериала "Слуга народа".

      "Старые известные партии с громкими именами и огромными бюджетами не могут адаптироваться под все это, их методы устарели, они мыслят агитационными палатками с листовками", – написал программист Max Frai.

      В целом эксперты отмечают, что высокие позиции в рейтинге возможных кандидатов в президенты занимают новые лица и представители оппозиции, что свидетельствует о нежелании украинцев мириться с коррумпированной системой власти.

      "Значительная часть общества продолжает твердо стоять на позиции выбора альтернативного существующей системе лидера", – отмечает политолог Никита Потураев.

       

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский социологическое исследование исследования
      Источник: 24 Канал
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