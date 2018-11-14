Нові наздоганяють і виграють? Реакція соціальних мереж на свіжі політичні рейтинги

13 листопада три великі соціологічні компанії – КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг" – презентували свіже дослідження електоральних уподобань українців.

Опитавши 10 тисяч чоловік, соціологи з’ясували, що лідером президентських симпатій залишається Юлія Тимошенко. Петро Порошенко – лише на третьому місці, а на друге вийшов керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський. Його партія "Слуга народу" – також друга у парламентському рейтингу. Крім того, соціологи змоделювали розклад сил у парах другого туру. Так, Порошенко програє всім суперникам, при цьому найбільш впевнено його "б’є" саме Зеленський – 28% проти 15-ти. Зі свого боку, Зеленський програє Тимошенко, поступаючись лише 3%.

У соцмережах бурхливо обговорюють "феномен Зеленського".

Так, політолог і журналіст Кирило Сазонов вважає, що люди просто втомилися від негативного порядку денного, який пропонують старі політики, і хочуть переключитися на позитив. Тому гуморист Зеленський "рве всіх на шматки" в президентському рейтингу – навіть без будь-якої агітації.

"Феномен Зеленського пояснюється досить просто, і сформулював це лаконічно та зрозуміло ще барон Мюнхгаузен зі старого фільму: "Панове, ви занадто серйозні", – написав Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

Про те, що Зеленський ближчий до народу, ніж той же Петро Порошенко зі своїми "середньовічними" гаслами про віру, армію та мову, говорить і журналіст Сергій Грішин.

"Він створив собі образ (телесеріалом). Ясний, зрозумілий, близький, за все хороше. І їм (виборцям. – Ред.) здається, що він же добра людина, всіх об’єднає, помирить, і настане ідилія. Ось тому ми і бачимо в другому турі не Тимошенко-Порошенко, а Тимошенко-Зеленський", – вважає Сергій Грішин.

Деякі користувачі пояснюють успіх сатирика використанням нестандартних рекламних ходів. Наприклад, обігравання "президентства" актора в телевізійних шоу студії "Квартал 95" або розкрутка образу "президента Зеленського" за допомогою серіалу "Слуга народу".

"Старі відомі партії з гучними іменами та величезними бюджетами не можуть адаптуватися під все це, їхні методи застарілі, вони мислять агітаційними наметами з листівками", – написав програміст Max Frai.

В цілому експерти відзначають, що високі позиції в рейтингу можливих кандидатів у президенти займають нові обличчя та представники опозиції, що свідчить про небажання українців миритися з корумпованою системою влади.

"Значна частина суспільства продовжує твердо стояти на позиції вибору альтернативного існуючій системі лідера", – зазначає політолог Микита Потураєв.