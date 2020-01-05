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      Новые доказательства присутствия России на Донбассе

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      Фото с позиций ВСУ. Январь 2019 / 24 канал

      В течение лета 2014 года российская артилтерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

      Масштабные обстрелы украинских позиций с территории России начались после того, как украинские военные в июне 2014 года начали наступление с целью восстановить контроль над городами, которые захватили сепаратисты. Об этом сообщает отчет Bellingcat "Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года".

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      Они насчитали 408 объектов, по которым велся обстрел через границу со стороны России. 127 из них находятся за пределами трехкилометровой пограничной зоны.

      Учитывая общее количество воронок, российские военные выпустили тысячи снарядов в течение лета 2014 года.

      Следователи Bellingcat изучали приграничную полосу на территории Украины шириной в 22 км (на такое расстояние ударяет 122-мм гаубица 2А18) в Донецкой и Луганской областях. На территории России расследователи изучали все территории Ростовской области через границу от местности, которую изучали в Украине.

      В ходе расследования аналитики искали места обстрелов и огневые позиции вручную, используя Google Earth, снимки со спутника разной датировки.

      С помощью специальной методологии были определены 305 объектов на территории России или Украины, вблизи границы, которые потенциально могли использоваться как огневые позиции. Также было зафиксировано 518 полей с воронками от обстрелов.

      війна на донбасі
      Количество обстрелов с территории РФ в течение июля-сентября 2014 года

      Как отмечают авторы, россияне среди прочего использовали гаубицы 2А65 "Мста-Б", что подтверждают снимки со спутника.

      Кроме гаубиц, также применялись реактивные системы залпового огня, в том числе "Град". Следы РСЗО были найдены на 88 позициях.

      Группа расследователей утверждает, что указанные данные о количестве обстрелов – это самый низкий порог. Точных данных нет.

      "Российские вооруженные силы начали артиллерийский обстрел с территории РФ не позднее начала июля 2014 года. Частота и масштабы этих обстрелов только усиливались до подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года... Обстрелы через границу предшествовали российской наступательной операции южнее Иловайска и восточнее Мариуполя", – говорится в отчете.

      Главной целью расследования является документирование полного масштаба российских артиллерийских обстрелов украинских сил летом 2014 года. По мнению расследователей, зафиксированные обстрелы можно считать актами агрессии и открытых военных действий России против Украины.

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
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