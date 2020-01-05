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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Нові докази присутності Росії на Донбасі

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      Фото з позицій ЗСУ. Січень 2019 / 24 канал

      Упродовж літа 2014 року російська артилтерія як мінімум 149 разів обстріляла українську територію. У 137 випадках вогонь вівся з території Росії.

      Маштабні обстріли українських позицій з території Росії почались після того, як українські військові у червні 2014 року почали наступ з метою відновити контроль над містами, які захопили сепаратисти. Про це повідомляє звіт Bellingcat "Неоголошена війна Путіна. Російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року".

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      Вони нарахували 408 об'єктів, по яким вівся обстріл через кордон з боку Росії. 127 з них знаходяться за межами трикілометрової прикордонної зони.

      З огляду на загальну кількість вирв, російські військові випустили тисячі снарядів упродовж літа 2014 року.

      Слідчі Bellingcat вивчали прикордонну смугу на території України шириною в 22 кілометри (на таку відстань вдаряє 122-мм гаубиця 2А18) в Донецькій та Луганській областях. На території Росії розслідувачі вивчали всю території Ростовської області через кордон від місцевості, яку вивчали в Україні.

      Під час розслідування аналітики шукали місця обстрілів та вогневі позиції вручну, використовуючи Google Earth, знімки із супутника різного датування.

      За допомогою спеціальної методології, було визначено 305 об'єктів на території Росії чи України, поблизу кордону, які потенційно могли використовуватися як вогневі позиції. Також було зафіксовано 518 полів з вирвами від обстрілів.

      війна на донбасіКількість обстрілів з території РФ упродовж липня-вересня 2014 року

      Як зазначають автори, росіяни серед іншого використовували гаубиці 2А65 "Мста-Б", що підтверджують знімки із супутника.

      Окрім гаубиць, також застосовувались реактивні системи залпового вогню, у тому числі "Град". Сліди РСЗВ було знайдено на 88 позиціях.

      Група розслідувачів стверджує, що вказані дані про кількість обстрілів – це найнижчий поріг. Точних даних немає.

      "Російські Збройні сили почали артилерійський обстріл з території РФ не пізніше початку липня 2014 року. Частота і масштаби цих обстрілів тільки посилювалися до підписання Мінських угод у вересні 2014 року… Обстріли через кордон передували російській наступальній операції на південь від Іловайська і на схід від Маріуполя", – йдеться у звіті.

      Головною метою розслідування є документування повного масштабу російських артилерійських обстрілів українських сил влітку 2014 року. На думку розслідувачів, зафіксовані обстріли можна вважати актами агресії та відкритих військових дії Росії проти України.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
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