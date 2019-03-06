Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку

Когда"Укртелефильм" выпускал любимые фильмы – "Наталка Полтавка", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Роксолана". Однако с начала 2000-х годов встает вопрос – чем они вообще занимаются, ибо украинцы давно не видели современного продукта на экранах.

Со стороны складывается впечатление, что эта студия необратимо застряла в 90-х годах, а то и вообще в Советском Союзе.

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Это касается не только "Укртелефильма", но и вообще всех государственных телестудий, радиоречевиков, которые до 2016 года выпускали устаревший продукт и служили на удовлетворение больных амбиций государственных мужей. Впрочем, требованием Майдана было создание Общественного вещателя и полное реформирование этой отрасли.

Реформа предусматривала объединение всех государственных структур, которые должны были войти в общественное вещание для дальнейшей трансформации в современный независимый телерадиовещатель, включая "Укртелефильм".



Общественное вещание Украины

На самом деле, эту реформу в каждой такой госструктуре встретили в штыки, ведь люди которые там работали десятки лет и их все устраивало, вынуждены были или тоже реформироваться и приспосабливаться к новым правилам, или просто уйти оттуда. И только "Укртелефильма" удалось затянуть эту реформу настолько, что так называемое преобразование продолжается до сих пор.

Трое несвязанных источников программы "ЦРУ" подтвердили, что такому противостоянию способствуют люди из высшей структуры – Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

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Причина банальна – квартирный вопрос. В апреле 2014 года Верховная Рада приняла закон о создании Общественного вещания. Однако реформа, которая предусматривала объединение всех государственных структур для создания современного и независимого телепроизводства, до сих пор не завершена. Особенно непокорными оказались работники госпредприятия "Укртелефильм".

Такое сопротивление дошло даже до абсурда – в 2017 году на студии "Укртелефильма" комитет телевидения и радиовещания отправил целую комиссию по реорганизации.

"Укртелефильм" выпал из этой когорты по одной простой причине. Когда-то Булгаков писал, что квартирный вопрос испортил москвичей. Так вот, он испортил не только москвичей. Когда здесь, на арендной земле "Укртелефильма", появился "Лазурный блюз", у них немножко сместились акценты,

– сказал председатель комиссии по реорганизации ГП "Укртелефильм" Тарас Аврахов.

Смещенные акценты - это переквалификация из кинопроизводства в строители. В 2005 году, когда дела "Укртелефильма" пошли совсем плохо, предприятие арендовало земельный участок полтора гектара рядом со студией и заключило договор с компанией "Интеринвестсервис", которая и начала строить жилой комплекс "Лазурный блюз", по адресу Туманяна, 15а.

"Укртелефильм" и "Интеринвестсервис" подписали акты распределения квартир и нежилых помещений, по которым 80 квартир отошло государственному предприятию, остальные (около 500) частной компании.



80 квартир отошло "Укртелефильму", остальное - " Интеринвестсервис"

28 квартир "Укртелефильм" передал городу в счет платы за землю, еще 28 сразу же продал, 24 квартиры осталось.



Подол квартир " Укртелефильмом"

Однако уже в 2013 году компания-застройщик "Интеринвестсервис" заключила инвестиционный договор, по которому имущественные права именно на эти 80 квартир были переданы другой частной фирме "Силтек".



"Интеринвестсервис " заключила инвестиционный договор о передаче квартир

То есть фактически, застройщик украл квартиры у государственного предприятия.

Это была только первая афера в этой истории. В 2014 году "Укртелефильм" подал в суд иск, чтобы признать этот договор недействительным. И за три года, пока длились судебные заседания, у госпредприятия накапливались миллионные налоговые долги и задолженность по заработной плате.

В конечном итоге суд частично решил дело в пользу "Укртелефильма" и 24 квартиры, 36 паркомест и 7 объектов нежилых помещений в ЖК "Лазурный блюз" таки вернули предприятию.

Часть у них забрали, это называется кражей. Можно это по разному называть, но я сотрудникам говорил: если бы вы зарегистрировали эти имущественные права, как имущество, как этого требует закон, а не искали моменты, чтобы торговать этими квартирами напрямую, минуя фонд госимущества, то этой истории не было бы,

– отметил председатель комиссии по реорганизации ГП "Укртелефильм" Тарас Аврахов.

Казалось бы, кабальное соглашение расторгнуто - все остались в плюсе. И студия точно уже могла выплатить все долги и начать новый этап в собственном развитии. И 24 квартиры в новеньком жилом комплексе на Русановской Набережной – слишком привлекательный актив, чтобы оставить его в покое.

Тогда в истории "Укртелефильм и квартиры" начался новый сезон, ценителями которого в будущем стали детективы НАБУ и прокуроры САП.

По состоянию на 2016 год, имущественные права, которые были оценены на эту недвижимость составили 42,5 миллиона гривен. Однако в декабре 2017 года теперь уже бывший директор "Укртелефильм", который подозревается в совершении этого преступления, без разрешения Госкомтелерадио, продал предприятию ООО "Лодокс" имущественные права на эту недвижимость за 14,5 миллионов гривен. Между 42 и 14 есть разница,

– заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Элитная Русановская набережная в сердце столицы и квадратный метр за 4 тысячи гривен в современном жилом комплексе – просто мечта для покупателя. Вот только непонятна позиция продавца, то есть Виктора Подлесного, который на тот момент был гендиректором "Укртелефильма".

"Укртелефильм" продал имущественные права на 24 квартиры, площадью 2700 квадратных метров, 7 нежилых помещений площадью почти 1000 квадратных метров и 36 паркомест для ООО "Лодокс" за 14,5 миллионов гривен.

Эти деньги официально ушли в казну "Укртелефильма". Уже за месяц служебные лица "Лодокса" наскоро переоформляют 10 квартир на другую – уже фиктивную ТВ "Бартион Групп" и еще два помещения – на частных лиц.

Их цель была перепродать в дальнейшем их уже по рыночной цене. А несколько перепродаж должны бы помочь спрятать концы в воду. Тогда еще действующий директор телестудии Виктор Подлесный схемы с перепродажей квартир объяснял комиссии по реорганизации, как заботу о будущем предприятия и его работников.



Экс-руководитель "Укртеелфільм" Виктор Подлесный

Однако, какие бы положительные мотивы на тот момент ни преследовал директор, или, по крайней мере, как он утверждал, – ни долги, ни зарплата им выплачена так и не была. Бывшие работники до сих пор отстаивают свои права в судах

Нас ограбили мошенники. У нас украли имущественные права на квартиры на сумму 42,4 миллиона гривен, за это у нас не хватало средств, пенсионеры частично получали зарплату, не пенсионеры – 50%,

– рассказал бывший работник ГП "Укртелефильм" Виктор Анищенко.

Теперь за свои сделки Виктор Подлесный вместе с коллегами по несчастью предстанет перед судом.

"Вся недвижимость во время следствия была арестована. Бывшему директору "Укртелефильма" было сообщено о подозрении. Он сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Также было сообщено о подозрении предприятию, которое по дешевке купило эту недвижимость, также Подлесный подозревается как участник этой схемы", – добавил Назар Холодницкий.

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