Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик

Колись"Укртелефільм" випускав улюблені фільми – "Наталка Полтавка", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Роксолана". Проте з початку 2000-х років постає питання – чим вони взагалі займаються, бо українці давно не бачили сучасного продукту на екранах.

Зі сторони складається враження, що ця студія незворотно застрягла в 90-х роках, а то й взагалі у Радянському Союзі.

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Це стосується не тільки "Укртелефільму", а й взагалі усіх державних телестудій, радіомовників, які до 2016 року випускали застарілий продукт і слугували на задоволення хворих амбіцій державних мужів. Утім, вимогою Майдану було створення Суспільного мовника і повне реформування цієї галузі.

Реформа передбачала об’єднання усіх державних структур, що повинні були увійти до Суспільного мовлення для подальшої трансформації в сучасний незалежний телерадіомовник, включаючи "Укртелефільм".



Суспільне мовлення України

Насправді, цю реформу в кожній такій держструктурі зустріли в штики, адже люди які там працювали десятки років і їх все влаштовувало, змушені були або теж реформуватись і пристосовуватись до нових правил, або просто піти звідти. І тільки "Укртелефільму" вдалось затягнути цю реформу настільки, що так зване перетворення триває дотепер.

Троє непов'язаних джерел програми "ЦРУ" підтвердили, що такому протистоянню сприяють люди з вищої структури – Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

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Причина банальна – квартирне питання. У квітні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Суспільного мовлення. Проте реформа, яка передбачала об’єднання усіх державних структур для створення сучасного і незалежного телевиробництва, досі не завершена. Особливо непокірними виявились працівники держпідприємства "Укртелефільм".

Такий спротив дійшов навіть до абсурду – у 2017 році на студію "Укртелефільму" комітет телебачення та радіомовлення відрядив цілу комісію з реорганізації.

"Укртелефільм" випав з цієї когорти по одній простій причині. Колись Булгаков писав, що квартирне питання зіпсувало москвичів. так ось, воно зіпсувало не тільки москвичів. Коли тут, на орендній землі "Укртелефільму", з'явився "Лазурний блюз", у них трошки змістилися акценти,

– сказав голова комісії з реорганізації ДП "Укртелефільм" Тарас Аврахов.

Зміщені акценти – це перекваліфікація з кіновиробництва у будівельники. У 2005 році, коли справи "Укртелефільму" пішли геть кепсько, підприємство орендувало земельну ділянку – півтора гектара поруч зі студією та уклало договір з компанією "Інтерінвестсервіс", яка й почала будувати житловий комплекс "Лазурний блюз", за адресою Туманяна, 15а.

"Укртелефільм" та "Інтерінвестсервіс" підписали акти розподілу квартир і нежитлових приміщень, за якими 80 квартир відійшло державному підприємству, решта (близько 500) приватній компанії.



80 квартир відійшло "Укртелефільму", решта – "Інтерінвестсервіс"

28 квартир "Укртелефільм" передав місту в рахунок плати за землю, ще 28 одразу ж продав, 24 квартири залишилось.



Поділ квартир "Укртелефільмом"

Проте вже у 2013 році компанія-забудовник "Інтерінвестсервіс" уклала інвестиційний договір, за яким майнові права саме на ці 80 квартир були передані іншій приватній фірмі "Сілтек".



"Інтерінвестсервіс" уклала інвестиційний договір щодо передачі квартир

Тобто фактично, забудовник вкрав квартири у державного підприємства.

Це була лише перша афера у цій історії. У 2014 році "Укртелефільм" подав до суду позов, щоб визнати цей договір недійсним. І за три роки, поки тривали судові засідання, у держпідприємства накопичувались мільйонні податкові борги та заборгованість по заробітній платі.

Врешті суд частково вирішив справу на користь "Укртелефільму" і 24 квартири, 36 паркомісць та 7 об'єктів нежитлових приміщень в ЖК "Лазурний блюз" таки повернули підприємству.

Частину у них забрали, це називається крадіжкою. Можна це по різному називати, але я співробітникам казав: якби ви зареєстрували ці майнові права, як майно, як цього вимагає закон, а не шукали моменти, щоб торгувати цими квартирами напряму, оминаючи фонд держмайна, то цієї історії не було б ,

– зазначив голова комісії з реорганізації ДП "Укртелефільм" Тарас Аврахов.

Здавалося б, кабальну угоду розірвано – всі залишилися в плюсі. І студія точно вже могла виплатити усі борги і розпочати новий етап у власному розвитку. Та 24 квартири у новенькому житловому комплексі на Русанівській Набережній – надто привабливий актив, щоб залишити його у спокої.

Тоді в історії "Укртелефільм і квартири" розпочався новий сезон, поціновувачами якого у майбутньому стали детективи НАБУ і прокурори САП.

Станом на 2016 рік , майнові права, які були оцінені на цю нерухомість становили 42,5 мільйони гривень. Проте у грудні 2017 року вже тепер колишній директор "Укртелефільм", який підозрюється у вчиненні цього злочину, без дозволу Держкомтелерадіо, продав підприємству ТОВ "Лодокс" майнові права на цю нерухомість за 14,5 мільйонів гривень.Між 42 і 14 є різниця,

– заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Елітна Русанівська набережна в серці столиці і квадратний метр за 4 тисячі гривень в сучасному житловому комплексі – просто мрія для покупця. От тільки незрозуміла позиція продавця, тобто Віктора Підлісного, який на той момент був гендиректором "Укртелефільму".

"Укртелефільм" продав майнові права на 24 квартири, площею 2700 квадратних метрів, 7 нежитлових приміщень площею майже 1000 квадратних метрів та 36 паркомісць для ТОВ "Лодокс" за 14,5 мільйонів гривень.

Ці гроші офіційно пішли в казну "Укртелефільму". Вже за місяць службові особи "Лодокса" нашвидкуруч переоформлюють 10 квартир на іншу – вже фіктивну ТВ "Бартіон Груп" та ще два помешкання – на приватних осіб.

Їх мета була перепродати надалі їх вже за ринковою ціною. А кілька перепродажів мали б допомогти заховати кінці у воду. Тоді ще чинний директор телестудії Віктор Підлісний схеми із перепродажем квартир пояснював комісії з реорганізації, як турбота про майбутнє підприємства і його працівників.



Екс-керівник "Укртеелфільм" Віктор Підлісний

Проте, які б позитивні мотиви на той момент не переслідували директора, чи принаймні як він стверджував, – ані борги, ані зарплата ним виплачена так і не була. Колишні працівники до цього часу відстоюють свої права у судах

Нас пограбували шахраї. В нас вкрали майнові права на квартири на суму 42,4 мільйони гривень, через це в нас не вистачало коштів, пенсіонери частково отримували зарплату, не пенсіонери – 50%,

– розповів колишній працівник ДП "Укртелефільм" Віктор Аніщенко.

Тепер за свої оборудки Віктор Підлісний разом з колегами у нещасті постане перед судом.

"Вся нерухомість під час слідства була заарештована. Колишньому директору "Укртелефільму" було повідомлено про підозру. Він зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Також було повідомлено про підозру підприємства, яке задешево купило цю нерухомість, також Підлісний підозрюється як учасник цієї схеми", – додав Назар Холодницький.

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