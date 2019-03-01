Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих

На жаль, навіть після того, як Міністерство охорони здоров'я перейшло на закупівлю ліків через міжнародні організації, фармацевтична мафія нікуди не ділася. А Уляна Супрун, яку нещодавно відсторонили та знов поновили на посаді, стверджує, що саме її боротьба з корупційними оборудками в медицині неабияк заважає тим, хто звик до незаконного збагачення.

Як та хто закуповує ліки для онкохворих

В Україні основну частину ліків закуповує Міністерство охорони здоров'я. З 2015 року МОЗ здійснює закупівлі через міжнародні організації. Це і дозволили мінімізувати корупційну складову у закупівлях. Відтак через відсутність накруток, держава заощаджує до 40%.

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Проте одночасно з МОЗ кожне обласне чи міське управління охорони здоров'я незалежно від Міністерства також закуповує ліки. І якщо корупції у МОЗ вже давно поклали край, то такі обласні управління працюють по-старому.

Різниця між державними та недержавними закупівлями

Усього за 2018 рік на препарати для дорослих онкохворих у Києві витратили 137 мільйонів гривень. Якби препарати купувало Міністерство охорони здоров'я, ті ж самі ліки обійшлися у 113 мільйонів. Різниця – 24 мільйони гривень, а це понад 20%. Одна країна, один ринок, два різних державних органи й такі вражаючі розбіжності.



Закупівля ліків для онкохворих в Україні

Наведемо приклад, 10 жовтня Київ купує препарат "Паклітаксел", ціна якого 3400 гривень за упаковку. Водночас, Міністерство купило той самий препарат в іншого виробника і в іншому дозуванні. Якщо перерахувати вартість такої самої кількості активної речовини у закупівлях МОЗ, то ціна виходить 770 гривень. Різниця в чотири рази на один і той самий препарат.

Чому в МОЗ виходить купувати дешевше

Юрист ГО "Центр протидії корупції" Юрій Гермашев пояснив, що міністерство здійснює закупівлі безпосередньо у виробників.

Сама виконувачка обов'язків міністра Уляна Супрун наголосила, що економія на закупівлях не означає економію на пацієнтах. Витрати не скорочуються, просто тепер Міністерство закуповує набагато більше ліків. А гроші заощаджені на відсутності корупції витрачають за призначенням.



Уляна Супрун

Куди поділися фірми, які раніше постачали ліки МОЗ

Фірми, завдяки яким Міністерство охорони здоров'я прокручувало корупційні оборудки нікуди не зникли. Вони просто перейшли у регіони. Якщо подивитися на структуру закупівель у Києві, ми побачимо всі ті самі назви, як чотири роки тому рясніли у тендерах МОЗу. "БАДМ-Б", "Людмила-фарм" та "Фармадіс" – це відомі дистриб'ютори ліків в Україні.



"Фармадіс" – один з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні

Лише один "Фармадіс" з 2015 року продав Києву препаратів на 170 мільйонів гривень. Цю компанію пов'язують з одним з найбільших гравців фармацевтичного ринку Петром Багрієм.



Петро Багрій

Сьогодні вітчизняні лікарські засоби в чотири рази дешевші, ніж імпортні. А якщо говорити про якість, то українські виробники працюють за європейськими стандартами,

– наголосив Багрій.

Проте серед найменувань, які продає "Фармадіс" українським лікарням, є лише імпортні ліки. Наразі в Україні комунальні закупівлі ліків і державні – це два різних світи. Вони існують по різних правилах, і дають різні результати. У Києві різниця понад 20%, але важко уявити, що коїться в інших регіонах.

Чи можуть пацієнти отримати безкоштовні ліки від держави в реальному житті – дивіться у програмі.