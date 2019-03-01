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      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
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      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных

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      К сожалению, даже после того, как Министерство здравоохранения перешло на закупку лекарств через международные организации, фармацевтическая мафия никуда не делась. А Ульяна Супрун, которую недавно отстранили и вновь восстановили в должности, утверждает, что именно ее борьба с коррупционными сделками в медицине изрядно мешает тем, кто привык к незаконному обогащению.

      Как и кто закупает лекарства для онкобольных

      В Украине основную часть лекарств закупает Министерство здравоохранения. С 2015 года Минздрав осуществляет закупки через международные организации. Это и позволило минимизировать коррупционную составляющую в закупках. Поэтому через отсутствие накруток, государство экономит до 40%.

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      Однако одновременно с Минздравом каждое областное или городское управление здравоохранения независимо от Министерства также закупает лекарства. И если коррупции в Минздраве уже давно положили конец, то такие областные управления работают по-старому.

      Разница между государственными и негосударственными закупками

      Всего за 2018 год на препараты для взрослых онкобольных в Киеве потратили 137 миллионов гривен. Если бы препараты покупало Министерство здравоохранения, те же лекарства обошлись в 113 миллионов. Разница – 24 миллиона гривен, а это более 20%. Одна страна, один рынок, два разных государственных органа и такие поразительные различия.

      Закупівля ліків для онкохворих в Україні
      Закупка лекарств для онкобольных в Украине

      Приведем пример, 10 октября Киев покупает препарат "Паклитаксел", цена которого 3400 гривен за упаковку. В то же время, министерство купило тот же препарат у другого производителя и в другой дозировке. Если пересчитать стоимость такого же количества активного вещества в закупках Минздрава, то цена получается 770 гривен. Разница в четыре раза на один и тот же препарат.

      Почему в Минздраве получается покупать дешевле

      Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Юрий Гермашев пояснил, что министерство осуществляет закупки непосредственно у производителей.

      Сама исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун подчеркнула, что экономия на закупках не означает экономию на пациентах. Расходы не сокращаются, просто теперь Министерство закупает намного больше лекарств. А деньги, сэкономленные на отсутствии коррупции, тратят по назначению.

      Уляна Супрун
      Ульяна Супрун

      Куда делись фирмы, которые ранее поставляли лекарства Минздраву

      Фирмы, благодаря которым Министерство Здравоохранения прокручивало коррупционные сделки никуда не исчезли. Они просто перешли в регионы. Если посмотреть на структуру закупок в Киеве, мы увидим все те же названия, как четыре года назад пестрели в тендерах Минздрава. "БАДМ-Б", "Людмила-фарм" и "Фармадис" – это известные дистрибьюторы лекарств в Украине.


      "Фармадис" – один из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине

      Лишь один "Фармадис" с 2015 года продал Киеву препаратов на 170 миллионов гривен. Эту компанию связывают с одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка Петром Багрием.

      ​Петро Багрій
      Петр Багрий

      Сегодня отечественные лекарственные средства в четыре раза дешевле, чем импортные. А если говорить о качестве, то украинские производители работают по европейским стандартам,
      – отметил Багрий.

      Однако среди наименований, которые продает "Фармадис" украинским больницам, есть только импортные лекарства. Сейчас в Украине коммунальные закупки лекарств и государственные – это два разных мира. Они существуют по разным правилам, и дают разные результаты. В Киеве разница более 20%, но трудно представить, что творится в других регионах.

      Могут ли пациенты получить бесплатные лекарства от государства в реальной жизни – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Здоровье Лекарства Коррупция Деньги Расследования ЦРУ Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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