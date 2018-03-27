Новые "Лорды Хо-Хо", – министр обороны Британии о ботах Кремля

Тысячи роботизированных аккаунтов, которые, вероятно, обслуживаются из России и распространяют в соцсетях ложные сообщения об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, – это нацистские пропагандисты XXI века, поэтому им необходимо противостоять.

Такое заявление во время визита в Эстонию сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает The Times.

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После покушения на Скрипаля правительство, по словам Уильямсона, промониторило социальные медиа и обнаружило, что Россия начала кампанию по дезинформации. Так, около 2800 пророссийских аккаунтов активизировались, чтобы распространять ложную информацию об инциденте в Солсбери, говорится в статье. Британский чиновник назвал результат мониторинга "шокирующим".

Мы (руководство Британии – "24") должны постараться, чтобы эта версия наталкивалась на противодействие. (...) Фактически это (боты Кремля – "24") "Лорды Хо-Хо" современной эпохи,

– прокомментировал министр.

Уильямсон добавил, что "правительство, возможно, попытается поговорить с такими платформами соцсетей, как Twitter и Facebook, о способах борьбы с подобными средствами информационной войны, которые он сравнил с радиопередачами "Говорит Германия" военных времен, которые вел фашист и пропагандист Уильям Джойс, известный под прозвищем "Лорд Хо-Хо".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Кто такие боты и для чего они нужны? Это специальные программы, которые автоматически выполняют определенный набор действий, по заданному расписанию через те же интерфейсы, что и обычный пользователь. Обычно боты предназначаются для выполнения работы, однообразной и повторяемой, с максимально возможной скоростью (очевидно, намного выше возможностей человека). Кроме того, боты получают применение там, где требуется лучшая реакция, чем возможности человека. Они же используются для имитации действий человека.