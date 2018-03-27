Нові "Лорди Хо-Хо", – міністр оборони Британії про ботів Кремля

Тисячі роботизованих акаунтів, які, ймовірно, облуговуються з Росії і поширюють у соцмережах неправдиві повідомлення про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, – це нацистські пропагандисти XXI століття, тому їм необхідно протистояти.

Таку заяву під час візиту до Естонії зробив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, повідомляє The Times.

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Після замаху на Скрипаля уряд, за словами Вільямсона, промоніторив соціальні медіа і виявив, що Росія розпочала кампанію дезінформації. Так, близько 2800 проросійських акаунтів активізувалися, аби поширювати неправдиву інформацію про інцидент у Солсбері, йдеться у статті. Британський чиновник назвав результат моніторингу "таким, що шокує".

Ми (керівництво Британії – "24") повинні постаратися, щоб ця версія наштовхувалася на протидію. (...) Фактично це (боти Кремля – "24") "Лорди Хо-Хо" сучасної епохи,

– прокоментував міністр.

Вільямсон додав, що "уряд, можливо, спробує поговорити з такими платформами соцмереж, як Twitter і Facebook, про способи боротьби з подібними засобами інформаційної війни, які він порівняв з радіопередачами "Говорить Німеччина" воєнних часів, які вів фашист і пропагандист Вільям Джойс, відомий під прізвиськом "Лорд Хо-Хо".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Хто такі боти і для чого вони потрібні? Це – спеціальні програми, які автоматично виконують певний набір дій, за заданим розкладом через ті ж інтерфейси, що й звичайний користувач. Зазвичай боти призначаються для виконання роботи одноманітної й повторюваної, з максимально можливою швидкістю (яка, очевидно, є набагато вищою за можливості людини). Крім того, боти отримують застосування там, де потрібна краща реакція, ніж можливості людини. Вони ж використовуються для імітації дій людини.