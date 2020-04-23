Новые масштабные лесные пожары под Киевом: снова горит сухостой – фото, видео
По меньшей мере два масштабных лесных пожара вспыхнули 23 апреля в Киевской области. Первый из них произошел на границе Бородянского и Вышгородского районов, а второй – в селе Требухов Броварского района.
Пожар на границе Бородянского и Вышгородского районов: детали
Как сообщает телеграмм-канал Pavlovsky NEWS, инцидент случился в селе Савянки – это 50 километров от Киева.
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По словам очевидцев, задымление достигло такой силы, что периодически перекрывало солнце.
Смотрите видео лесного пожара в селе Савянки под Киевом
По состоянию на 17:00 23 апреля еще можно было наблюдать огонь возле села Красный Рог в Бородянском районе. На месте работали спасатели. Они, в частности, пахали поле, чтобы огонь не распространялся дальше.
Правоохранителям уже удалось задержать вероятного поджигателя. По информации СМИ, этот мужчина проживает недалеко от места возгорания.
Под Киевом произошел лесной пожар из-за поджога травы: видео
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, задержанный своей вины не отрицает и признает ее в полной мере. Во время допроса мужчина рассказал, что пожар начался примерно в 12 часов дня
После прокоса огорода периметром начали выжигать траву. После резкого порыва ветра огонь перекинулся за прокос на необкошенную траву. В итоге сгорели соседнее хозяйственное помещение и ограждение. Далее огонь начал распространяться на соседний двор и на лес,
– отметил он.
По его словам, он сразу же вызвал пожарных, и когда те приехали, им всячески помогал тушить.
Видео допроса вероятного виновника пожара в Савянках
Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира".
Если вину поджигателя докажут, ему грозит:
- штраф от 85 тысяч гривен до 153 тысяч гривен,
- или ограничение свободы сроком от двух до пяти лет,
- или лишение свободы на тот же срок.
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Пожар в селе Требухов
Видео с места событий опубликовано в фейсбуке проекта "Киев оперативный". На кадрах можно увидеть, что также горит сухая трава и растительность. В частности, трава выгорела на значительной площади.
Пожар в селе Требухов Киевской области: видео с места
Также видно пламя и сильное задымление.
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Новые штрафы за поджог травы или повреждение леса / Инфографика 24 канала
Почему нельзя сжигать сухую траву и листья: видео 24 канала
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