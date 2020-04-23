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      Новые масштабные лесные пожары под Киевом: снова горит сухостой – фото, видео

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      Под Киевом произошли два масштабных лесных пожара: детали / Коллаж 24 канала

      По меньшей мере два масштабных лесных пожара вспыхнули 23 апреля в Киевской области. Первый из них произошел на границе Бородянского и Вышгородского районов, а второй – в селе Требухов Броварского района.

      Пожар на границе Бородянского и Вышгородского районов: детали

      Как сообщает телеграмм-канал Pavlovsky NEWS, инцидент случился в селе Савянки – это 50 километров от Киева.

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      По словам очевидцев, задымление достигло такой силы, что периодически перекрывало солнце.

      Смотрите видео лесного пожара в селе Савянки под Киевом

      По состоянию на 17:00 23 апреля еще можно было наблюдать огонь возле села Красный Рог в Бородянском районе. На месте работали спасатели. Они, в частности, пахали поле, чтобы огонь не распространялся дальше.

      Правоохранителям уже удалось задержать вероятного поджигателя. По информации СМИ, этот мужчина проживает недалеко от места возгорания.

      Под Киевом произошел лесной пожар из-за поджога травы: видео

      Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, задержанный своей вины не отрицает и признает ее в полной мере. Во время допроса мужчина рассказал, что пожар начался примерно в 12 часов дня

      После прокоса огорода периметром начали выжигать траву. После резкого порыва ветра огонь перекинулся за прокос на необкошенную траву. В итоге сгорели соседнее хозяйственное помещение и ограждение. Далее огонь начал распространяться на соседний двор и на лес,
      – отметил он.

      По его словам, он сразу же вызвал пожарных, и когда те приехали, им всячески помогал тушить.

      Видео допроса вероятного виновника пожара в Савянках

      Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира".

      Если вину поджигателя докажут, ему грозит:

      • штраф от 85 тысяч гривен до 153 тысяч гривен,
      • или ограничение свободы сроком от двух до пяти лет,
      • или лишение свободы на тот же срок.

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      Пожар в селе Требухов

      Видео с места событий опубликовано в фейсбуке проекта "Киев оперативный". На кадрах можно увидеть, что также горит сухая трава и растительность. В частности, трава выгорела на значительной площади.

      Пожар в селе Требухов Киевской области: видео с места

      Также видно пламя и сильное задымление.

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      Новые штрафы за поджог травы или повреждение леса / Инфографика 24 канала

      Почему нельзя сжигать сухую траву и листья: видео 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Криминал Новости Киева
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