Новые масштабные лесные пожары под Киевом: снова горит сухостой – фото, видео

По меньшей мере два масштабных лесных пожара вспыхнули 23 апреля в Киевской области. Первый из них произошел на границе Бородянского и Вышгородского районов, а второй – в селе Требухов Броварского района.

Пожар на границе Бородянского и Вышгородского районов: детали

Как сообщает телеграмм-канал Pavlovsky NEWS, инцидент случился в селе Савянки – это 50 километров от Киева.

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По словам очевидцев, задымление достигло такой силы, что периодически перекрывало солнце.

Смотрите видео лесного пожара в селе Савянки под Киевом

По состоянию на 17:00 23 апреля еще можно было наблюдать огонь возле села Красный Рог в Бородянском районе. На месте работали спасатели. Они, в частности, пахали поле, чтобы огонь не распространялся дальше.

Правоохранителям уже удалось задержать вероятного поджигателя. По информации СМИ, этот мужчина проживает недалеко от места возгорания.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, задержанный своей вины не отрицает и признает ее в полной мере. Во время допроса мужчина рассказал, что пожар начался примерно в 12 часов дня

После прокоса огорода периметром начали выжигать траву. После резкого порыва ветра огонь перекинулся за прокос на необкошенную траву. В итоге сгорели соседнее хозяйственное помещение и ограждение. Далее огонь начал распространяться на соседний двор и на лес,

– отметил он.

По его словам, он сразу же вызвал пожарных, и когда те приехали, им всячески помогал тушить.

Видео допроса вероятного виновника пожара в Савянках

Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира".

Если вину поджигателя докажут, ему грозит:

штраф от 85 тысяч гривен до 153 тысяч гривен,

или ограничение свободы сроком от двух до пяти лет,

или лишение свободы на тот же срок.

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Пожар в селе Требухов

Видео с места событий опубликовано в фейсбуке проекта "Киев оперативный". На кадрах можно увидеть, что также горит сухая трава и растительность. В частности, трава выгорела на значительной площади.

Пожар в селе Требухов Киевской области: видео с места

Также видно пламя и сильное задымление.

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