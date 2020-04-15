Новые назначения: Кабмин принял ряд кадровых решений
Кабинет Министров на заседании правительства 15 апреля принял ряд кадровых решений. В частности назначили заместителей руководителей сразу нескольких ведомств.
Кабмин принял проект распоряжения о назначении во время заседания правительства.
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Новые назначения
- Евгений Енин – заместитель министра иностранных дел Украины;
- Юрий Лещук – первый заместитель председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;
- Роман Сармаг – заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины;
- Татьяна Емельянова – заместитель председателя Государственной архивной службы Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что назначенный по его инициативе заместителем главы МИД Евгений Енин будет курировать дела сбития MH17 в 2014 году над Донбассом и МАУ в Иране в 2020 году, а также дела о юридическом преследовании России в международных судах.
Более солидный опыт в этой сфере у него уже есть – 3 года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права,
– сказал Кулеба.
По его словам, новый заместитель министра иностранных дел также будет курировать американское и азиатские направления внешней политики Украины и консульскую службу.
Что известно о Евгении Енина: главное
- С 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове.
- Далее несколько лет работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел.
- В 2012 – 2016 годах был советником посольства Украины в Италии.
- В 2016 году занимал должность заместителя генпрокурора и уволен по собственному желанию в 2019 году.
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