Новые назначения: Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабинет Министров на заседании правительства 15 апреля принял ряд кадровых решений. В частности назначили заместителей руководителей сразу нескольких ведомств.

Кабмин принял проект распоряжения о назначении во время заседания правительства.

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Новые назначения

Евгений Енин – заместитель министра иностранных дел Украины;

Юрий Лещук – первый заместитель председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;

Роман Сармаг – заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины;

Татьяна Емельянова – заместитель председателя Государственной архивной службы Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что назначенный по его инициативе заместителем главы МИД Евгений Енин будет курировать дела сбития MH17 в 2014 году над Донбассом и МАУ в Иране в 2020 году, а также дела о юридическом преследовании России в международных судах.

Более солидный опыт в этой сфере у него уже есть – 3 года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права,

– сказал Кулеба.

По его словам, новый заместитель министра иностранных дел также будет курировать американское и азиатские направления внешней политики Украины и консульскую службу.

Что известно о Евгении Енина: главное