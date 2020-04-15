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      Нові призначення: Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

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      Кабмін ухвалив низку кадрових рішень / dw.com

      Кабінет Міністрів під час засідання уряду 15 квітня ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема призначили заступників очільників одразу декількох відомств.

      Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про призначення під час засідання уряду.

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      Нові призначення

      • Євген Єнін – заступник міністра закордонних справ України;
      • Юрій Лещук – перший заступник голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України;
      • Роман Сармаг – заступник голови Державної служби геології та надр України;
      • Тетяна Ємельянова – заступниця голови Державної архівної служби України.

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що призначений за його ініціативою заступником глави МЗС Євген Єнін буде курувати справи збиття MH17 у 2014 році над Донбасом і МАУ в Ірані у 2020 році, а також справи про юридичну переслідуванні Росії в міжнародних судах.

      Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є – 3 роки до цього він займався у Генпрокуратурі збором і передачею в міжнародні суди доказів порушення Росією міжнародного права,
      – сказав Кулеба.

      За його словами, новий заступник міністра закордонних справ також буде курувати американське та азійські напрямки зовнішньої політики України та консульську службу.

      Що відомо про Євгена Єніна: головне

      • З 2005 року по 2010 рік був секретарем посольства України у Молдові.
      • Далі кілька років працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ.
      • У 2012 – 2016 роках був радником посольства України в Італії.
      • У 2016 році обіймав посаду заступника генпрокурора і звільнений за власним бажанням у 2019 році.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані MH17 Іран МАУ Кабінет Міністрів України Микола Кулеба Новини політики
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