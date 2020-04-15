Нові призначення: Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет Міністрів під час засідання уряду 15 квітня ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема призначили заступників очільників одразу декількох відомств.

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про призначення під час засідання уряду.

Зверніть увагу Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні, – Шмигаль

Нові призначення

Євген Єнін – заступник міністра закордонних справ України;

Юрій Лещук – перший заступник голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України;

Роман Сармаг – заступник голови Державної служби геології та надр України;

Тетяна Ємельянова – заступниця голови Державної архівної служби України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що призначений за його ініціативою заступником глави МЗС Євген Єнін буде курувати справи збиття MH17 у 2014 році над Донбасом і МАУ в Ірані у 2020 році, а також справи про юридичну переслідуванні Росії в міжнародних судах.

Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є – 3 роки до цього він займався у Генпрокуратурі збором і передачею в міжнародні суди доказів порушення Росією міжнародного права,

– сказав Кулеба.

За його словами, новий заступник міністра закордонних справ також буде курувати американське та азійські напрямки зовнішньої політики України та консульську службу.

Що відомо про Євгена Єніна: головне