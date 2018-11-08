Новые правила растаможки авто: эксперт объяснил недостатки закона

После митингов владельцев авто на иностранных номерах под Верховной Радой нардепы сдались и существенно пошли на уступки "евробляхерам". Следовательно, приняли закон о новых правилах растаможки авто, который с экономической и даже экологической точки зрения не слишком выгоден государству.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экономист Борис Кушнирук.

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"По моему убеждению, это (принятие закона о новых правилах растаможки – 24 канал) поражение, и поражение государства в первую очередь. Потому что мы прежде всего забываем об эколологии в собственном государстве. Почему в Европе автомобили стоят дешевле после определенного срока эксплуатации? Например, после пяти лет пользования машины начинают резко дешеветь. Именно потому, что вступают в действие очень жесткие экологические нормы, которые делают эти авто невыгодными. Потому что ежегодно за них надо вносить экологический налог. Такие шаги делают старые машины дорогими в пользовании. С этой точки зрения, в этом вопросе мы потеряли", – отметил эксперт.

Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Также он указал и на недополучение налогов в государственный бюджет из-за принятия нового закона.

Понятно, что мы также потеряли с точки зрения общей суммы налогов, которые должны поступить в государственную казну. Но учитывая то, что мы сами себя загнали в тупик тем, что не решали эту проблему в течение последних 3,5 лет, мы уже выхода не имели,

– подчеркнул Кушнирук.

Еще один из пунктов, на который стоит обратить внимание, – что делать с авто, которые нелегально купили за границей.

Другое дело – один нюанс, о котором я почему-то не услышал от депутатов. Дело в том, что значительная часть авто на иностранных номерах ввезена по настолько "левым" документам, что для того, чтобы сейчас легализовать тот автомобиль, который у них есть, его владельцу нужно сначала вывезти его, нотариально за рубежом переоформить куплю–продажу на себя, потом затаможить его, потом растаможить его в Украине для того, чтобы его можно было легализовать. Так вот, я почему-то думаю, что значительная часть автомобилей вообще не будет иметь возможности выполнить такую процедуру. В смысле, что они не смогут легальным способом переоформить авто в Литве или Польше. Поэтому такие авто просто останутся в Украине,

– добавил экономист.

Видео: что предусматривает закон о "евробляхах"

Напомним, с 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. 8 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, который предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации.