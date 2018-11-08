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      Нові правила розмитнення авто: експерт пояснив недоліки закону

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      Борис Кушнірук
      Борис Кушнірук / 24 канал

      Після мітингів власників авто на іноземних номерах під Верховною Радою нардепи здались і суттєво пішли на поступки "євробляхарям". Відтак, ухвалили закон про нові правила розмитнення авто, який з економічної і навіть екологічної точки зору не надто вигідний державі.

      Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив економіст Борис Кушнірук. 

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      "На моє переконання, це (ухвалення закону про нові правила розмитнення – 24 канал) поразка, і поразка держави у першу чергу. Тому що ми насамперед забуваємо про еколологію у власній державі. Чому у Європі автомобілі коштують дешевше після певного строку експлуатації? Наприклад, після п'яти років користування авто машини починають різко дешевшати. Саме тому, що вступають у дію дуже жорсткі екологічні норми, які роблять ці авто невигідними. Бо щороку за них треба вносити екологічний податок. Такі кроки роблять старі автівки дорогими в користуванні. З цієї точки зору, у цьому питанні ми втратили", – зазначив експерт. 


      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Також він вказав і на недоотримання податків у державний бюджет через прийняття нового закону. 

      Зрозуміло, що ми також втратили з точки зору загальної суми податків, які мали б надійти у державну казну. Але враховуючи те, що ми самі себе загнали у глухий кут тим, що не вирішували цю проблему протягом останніх 3,5 років, ми вже виходу не мали,
      – підкреслив Кушнірук.

      Ще один з пунктів, на який варто звернути увагу, – що робити з авто, які нелегально купили за кордоном.

      Інша справа – один нюанс, про який я чомусь не почув від депутатів. Справа у тому, що значна частина авто на іноземних номерах ввезена по настільки "лівим" документам, що для того, аби зараз легалізувати той автомобіль, який у них є, його власнику потрібно спочатку вивезти його, нотаріально за кордоном переоформити купівлю – продаж на себе, потім замитнити його, потім розмитнити його в Україні для того, щоб його можна було легалізувати. Так от, я чомусь думаю, що значна частина автомобілів взагалі не матиме можливості виконати таку процедуру. У сенсі, що вони не зможуть у легальний спосіб переоформити авто у Литві чи Польщі. Тому такі авто просто залишаться в Україні,
      – додав економіст. 

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      Нагадаємо, з 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. 8 листопада депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, який передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації.

      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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