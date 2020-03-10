Новые Санжары – ключевая причина увольнения Гончарука, – Щербина
Увольнение Алексея Гончарука с поста премьер-министра – это прежде всего решение Владимира Зеленского. И одной из главных причин являются столкновения в Новых Санжарах.
Такое мнение в прямом эфире программы "Политбюро" на 24 канале озвучил главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. Он считает, что Зеленский, увидев ситуацию в Новых Санжарах, понял, что это провал в коммуникации со стороны правительства.
Больше об этом Зеленский объяснил смену старого Кабмина и заявил, что новый – независимый
"Я почти уверен, что ключевым решением Зеленского убрать Гончарука была даже не история с "Приватбанком", а реально – Новые Санжары. Зеленский, когда пришел на должность президента, он искренне верил в то, что он говорит – в то, что есть народовластие, что злые олигархи не дают народу жить, что власть была поставлена олигархами и надо снять это ярмо с народа и тогда народ заживет", – пояснил журналист.
И здесь он (Зеленский – 24 канал) вечером включает телевизор и видит провал коммуникации, видит народовластие в исполнении Новых Санжар, и понимает, как я себе думаю, что надо срочно что-то с этим делать. Потому что этот состав Кабмина очевидно с этим не справляется,
– отметил Щербина.
Кроме этого, он пояснил, что на смену правительства также повлияли рейтинги, которые показывают отсутствие доверия к власти.
Справка. Согласно опросу Всеукраинской ассоциации социологов, проведенному в феврале 2020 года, Владимиру Зеленскому доверяют 49% граждан. Зато премьер-министру Алексею Гончаруку только 13%.
Что произошло в Новых Санжарах: коротко
- 20 февраля Украина из-за вспышки коронавируса эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.
- Эвакуированных из Китая людей решили поселить на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Однако местные жители устроили массовые протесты и столкновения с полицией.
- Участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых разбили окна. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Чтобы успокоить настроения местных жителей в обсервации осталась и бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
- Полиция уже объявила о подозрении 10 участникам митинга, половина из них находится под домашним арестом.