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      Новые Санжары – ключевая причина увольнения Гончарука, – Щербина

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      Увольнение Алексея Гончарука с поста премьер-министра – это прежде всего решение Владимира Зеленского. И одной из главных причин являются столкновения в Новых Санжарах.

      Такое мнение в прямом эфире программы "Политбюро" на 24 канале озвучил главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. Он считает, что Зеленский, увидев ситуацию в Новых Санжарах, понял, что это провал в коммуникации со стороны правительства.

      Больше об этом Зеленский объяснил смену старого Кабмина и заявил, что новый – независимый

      "Я почти уверен, что ключевым решением Зеленского убрать Гончарука была даже не история с "Приватбанком", а реально – Новые Санжары. Зеленский, когда пришел на должность президента, он искренне верил в то, что он говорит – в то, что есть народовластие, что злые олигархи не дают народу жить, что власть была поставлена ​​олигархами и надо снять это ярмо с народа и тогда народ заживет", – пояснил журналист.

      И здесь он (Зеленский – 24 канал) вечером включает телевизор и видит провал коммуникации, видит народовластие в исполнении Новых Санжар, и понимает, как я себе думаю, что надо срочно что-то с этим делать. Потому что этот состав Кабмина очевидно с этим не справляется,
      – отметил Щербина.

      Кроме этого, он пояснил, что на смену правительства также повлияли рейтинги, которые показывают отсутствие доверия к власти.

      Справка. Согласно опросу Всеукраинской ассоциации социологов, проведенному в феврале 2020 года, Владимиру Зеленскому доверяют 49% граждан. Зато премьер-министру Алексею Гончаруку только 13%.

      Что произошло в Новых Санжарах: коротко

      • 20 февраля Украина из-за вспышки коронавируса эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.
      • Эвакуированных из Китая людей решили поселить на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Однако местные жители устроили массовые протесты и столкновения с полицией.
      • Участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых разбили окна. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Чтобы успокоить настроения местных жителей в обсервации осталась и бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
      • Полиция уже объявила о подозрении 10 участникам митинга, половина из них находится под домашним арестом.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук– новости Новые Санжары Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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